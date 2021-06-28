Репитеры Zyxel помогут устранить проблемы плохого покрытия сотовых сетей

Zyxel Networks представила два новых репитера сотовой связи 3G/4G/5G коммерческого класса MagicOffice и MultiSite, которые помогают покрыть уверенным сотовым сигналом многоэтажные офисные здания, подземные парковки и хранилища, транспортно-пересадочные узлы и другие объекты, с плохим уровнем приема мобильной сети.

Мобильная связь сегодня стала обязательным компонентом бизнеса и цифрового дома, поэтому плохое качество сигнала сотовой сети в магазинах, парковках, на станциях зарядки электромобилей и в офисах вызывает недовольство клиентов качеством сервиса и снижает продуктивность работы сотрудников компании. Предназначенные для улучшения покрытия сотовой сети внутри зданий, новые репитеры усиливают сигнал сотовой сети в помещениях, в многоэтажных домах, в подвалах и внутри других сооружений.

По сравнению с традиционными репитерами новые репитеры коммерческого класса Zyxel MagicOffice и MultiSite легко развертываются, занимают мало пространства и для их монтажа не требуется специальная подготовка инженера.

Оба решения автоматически определяют степень ослабления сигнала сотовой связи при прохождении через препятствия, выполняют автоматическое усиление сигнала и постоянно подстраивают мощность ретранслируемого сигнала с учетом изменений в работе сотовой сети и внешних условий.

Репитер MagicOffice подойдет для небольшого офиса или коммерческого объекта площадью до 900 квадратных метров, а для многоэтажных зданий общей площадью до 25 200 квадратных метров оптимальным решением будет репитер MultiSite. Если заказчику нужно обеспечить усиление сигнала на нескольких площадках или этажах здания, то до семи репитеров MultiSite можно объединить в каскад с помощью доступного по цене сверхгибкого кабеля. Управление всем каскадом репитеров MultiSite осуществляется с помощью одного интерфейса, который упрощает инсталляцию репитеров, управление ими и обслуживание, экономя таким образом рабочее время и ресурсы заказчика.

У новых репитеров Zyxel лучший в индустрии коэффициент усиления сигнала сотовой связи, поэтому они будут особенно эффективны там, где сотовая сеть плохо работает из-за слабого сигнала. Если для работы репитеров других производителей сила сигнала сотовой сети на улице должна быть не хуже трех или четырех полосок, для решений Zyxel достаточно, чтобы сила сигнала была всего лишь две или три полоски. Там, где сигнал сотовой связи очень слабый (только одна полоска) или в мертвых зонах внутри зданий и туннелей, репитер MultiSite способен обеспечить необходимое усиление сигнала при использовании вместе с запатентованным решением Zyxel SymmRepeater Enterprise.

С помощью запатентованной Zyxel технологии устранения эха Oscillation Avoidance, репитеры автоматически обнаруживают возникновение эха и уменьшают максимальную мощность ретранслируемого сигнала до необходимого уровня. Применение этой технологии избавляет от необходимости вручную настраивать мощность ретранслируемого сигнала для устранения эха и в результате экономит рабочее время и упрощает техническое обслуживание репитеров. Благодаря принципу проектирования network safe design, репитеры для поддержания стабильного качества соединения регулируют мощность сигнала в зависимости от силы сигнала соседних сетей сотовых операторов.

«Два новых репитера Zyxel — это простые и эффективные по стоимости решения проблемы плохого качества сотовой связи из-за слабого сигнала, которые помогут системным интеграторам выйти на рынок систем сотового покрытия внутри зданий (In-Building Coverage, IBS) и получить новый источник прибыли, - заявил Кроули Ву (Crowley Wu), старший вице-президент отделения Zyxel Networking SBU. - Благодаря нашей запатентованной технологии и легкой подготовке к эксплуатации, упрощается техническое обслуживание и настройка параметров репитеров, что обеспечивает оптимальную производительность решения и максимум преимуществ от его внедрения».