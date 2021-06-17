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Femtocell Фемтосота


УПОМИНАНИЯ


17.06.2021 «Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и Nokia совместно запустили первые в Европе фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT. Решение использует частотный диапазон 1800 МГц и будет доступно всем b2b-клиентам «Билайна», применяющим фемтосоты с поддержкой LTE. Новый продук
26.02.2014 «МегаФон» предлагает корпоративным клиентам фемтосоты в аренду

фемтосоту (поддерживает 4 одновременных голосовых соединения), составляет 500 руб. в месяц, а за 8-канальную (8 одновременных голосовых соединений) – 1000 руб. в месяц. При нахождении в зоне действия фемтосоты одновременно могут разговаривать от 4 до 8 человек. Арендовать фемтосоту могут корпоративные клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.
24.10.2011 «МегаФон» начал устанавливать фемтосоты в Новосибирске и Красноярске

дских и других помещениях со слабым и даже отсутствующим сигналом «макросети» оператора. Для работы фемтосоты в помещении заказчика необходимо наличие обычной розетки 220 В и проводного интерне
14.06.2011 Абоненты «МегаФона» смогут приобрести фемтосоты в личное пользование

по широкополосному каналу и обеспечивает высокое качество услуг связи в помещениях со слабым уровнем радиосигнала. Благодаря функции автоматической настройки абоненты «МегаФона» смогут устанавливать фемтосоты самостоятельно, без участия оператора. Использование фемтосот открывает перед абонентами новые возможности в сетях 3G, позволяя обеспечить качественное покрытие сети в местах, где это
22.12.2010 МТС представила фемтосоты для создания устойчивого 3G-покрытия в помещениях

ивном рынке только Московского региона мы планируем подключить порядка 1000 компаний, установив порядка 3000 фемтосот», — прокомментировал вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук. Пользователем фемтосоты сможет стать любой абонент МТС, чей телефон поддерживает формат 3G. Переключение между внешней и собственной сетью происходит автоматически. По желанию клиента, о пребывании в зоне де
11.08.2010 Фемтосети "взламывают" российский телеком

Технология фемтосети (более точный перевод английского термина femtocell – фемтосоты) базируется на эксплуатации небольших устройств малой мощности, подключаемых к сети мобильного оператора посредством интернета. Первоначально сама идея создания базовых станций точечн

Публикаций - 52, упоминаний - 55

Femtocell и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13534 28
МегаФон 9472 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 6
Huawei 4075 5
Vodafone Group 1384 5
AT&T Inc 1688 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 440 4
Samsung Electronics 10434 3
Cisco Systems 5175 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 203 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 489 3
ZTE Corporation 759 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1506 2
Lenovo Motorola 3509 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1348 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 561 2
Основа Телеком 70 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 426 2
SFR - Société française du radiotéléphone 65 2
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 255 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Qualcomm Technologies 1864 1
Google LLC 12040 1
Ростелеком 10066 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3010 1
Dell EMC 5056 1
Meta Platforms - Facebook 4487 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
LG Electronics 3648 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 971 1
SoftBank Group 263 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7812 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 47 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
UMA - United Music Agency 40 2
Газпром бурение 42 2
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 2
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
Фармстандарт АО 43 1
Роснефть НК - нефтяная компания 523 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 308 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Транснефть 316 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 199 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 1
ВТБ - ВТБ24 667 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Этажи 0 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 89 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Метрополис ТРК 56 1
Intel Capital 148 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 71 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 692 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3025 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3059 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 380 1
Федеральное казначейство России 1832 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 283 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 162 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 151 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 3
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 35
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3790 32
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