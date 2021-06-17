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Femtocell Фемтосота
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2021
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«Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT
«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и Nokia совместно запустили первые в Европе фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT. Решение использует частотный диапазон 1800 МГц и будет доступно всем b2b-клиентам «Билайна», применяющим фемтосоты с поддержкой LTE. Новый продук
|26.02.2014
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«МегаФон» предлагает корпоративным клиентам фемтосоты в аренду
фемтосоту (поддерживает 4 одновременных голосовых соединения), составляет 500 руб. в месяц, а за 8-канальную (8 одновременных голосовых соединений) – 1000 руб. в месяц. При нахождении в зоне действия фемтосоты одновременно могут разговаривать от 4 до 8 человек. Арендовать фемтосоту могут корпоративные клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.
|24.10.2011
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«МегаФон» начал устанавливать фемтосоты в Новосибирске и Красноярске
дских и других помещениях со слабым и даже отсутствующим сигналом «макросети» оператора. Для работы фемтосоты в помещении заказчика необходимо наличие обычной розетки 220 В и проводного интерне
|14.06.2011
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Абоненты «МегаФона» смогут приобрести фемтосоты в личное пользование
по широкополосному каналу и обеспечивает высокое качество услуг связи в помещениях со слабым уровнем радиосигнала. Благодаря функции автоматической настройки абоненты «МегаФона» смогут устанавливать фемтосоты самостоятельно, без участия оператора. Использование фемтосот открывает перед абонентами новые возможности в сетях 3G, позволяя обеспечить качественное покрытие сети в местах, где это
|22.12.2010
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МТС представила фемтосоты для создания устойчивого 3G-покрытия в помещениях
ивном рынке только Московского региона мы планируем подключить порядка 1000 компаний, установив порядка 3000 фемтосот», — прокомментировал вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук. Пользователем фемтосоты сможет стать любой абонент МТС, чей телефон поддерживает формат 3G. Переключение между внешней и собственной сетью происходит автоматически. По желанию клиента, о пребывании в зоне де
|11.08.2010
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Фемтосети "взламывают" российский телеком
Технология фемтосети (более точный перевод английского термина femtocell – фемтосоты) базируется на эксплуатации небольших устройств малой мощности, подключаемых к сети мобильного оператора посредством интернета. Первоначально сама идея создания базовых станций точечн
Femtocell и организации, системы, технологии, персоны:
|Вольпе Борис 92 3
|Цаун Сергей 4 3
|Егоров Игорь 43 2
|Аветисян Армен 47 2
|Залесский Сергей 3 2
|Téral Stéphane - Терал Стефан 4 1
|Солодовников Денис 108 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Воробьев Сергей 15 1
|Айбашева Анна 98 1
|Ewaldsson Ulf - Эвальдссон Ульф 10 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Коробов Евгений 31 1
|Смирнов Дмитрий 96 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Соловенчук Александр 121 1
|Максимов Алексей 15 1
|Герчук Михаил 88 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Кузьмин Сергей 41 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Фещенко Марина 16 1
|Смирнова Инна 3 1
|Степаненко Кирилл 16 1
|Чернов Григорий 17 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Валькович Владимир 15 1
|Золочевский Иван 20 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Медведева Ольга 5 1
|Хрусталев Даниил 7 1
|Жданова Наталья 4 1
|Тихомиров Андрей 4 1
|Молоков Андрей 2 1
|Володин Валерий 3 1
|Бережной Алексей 3 1
|Ефимов Михаил 13 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 881 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5975 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 1
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