«Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT «Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и Nokia совместно запустили первые в Европе фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT. Решение использует частотный диапазон 1800 МГц и будет доступно всем b2b-клиентам «Билайна», применяющим фемтосоты с поддержкой LTE. Новый продук

«МегаФон» предлагает корпоративным клиентам фемтосоты в аренду фемтосоту (поддерживает 4 одновременных голосовых соединения), составляет 500 руб. в месяц, а за 8-канальную (8 одновременных голосовых соединений) – 1000 руб. в месяц. При нахождении в зоне действия фемтосоты одновременно могут разговаривать от 4 до 8 человек. Арендовать фемтосоту могут корпоративные клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.

«МегаФон» начал устанавливать фемтосоты в Новосибирске и Красноярске дских и других помещениях со слабым и даже отсутствующим сигналом «макросети» оператора. Для работы фемтосоты в помещении заказчика необходимо наличие обычной розетки 220 В и проводного интерне

Абоненты «МегаФона» смогут приобрести фемтосоты в личное пользование по широкополосному каналу и обеспечивает высокое качество услуг связи в помещениях со слабым уровнем радиосигнала. Благодаря функции автоматической настройки абоненты «МегаФона» смогут устанавливать фемтосоты самостоятельно, без участия оператора. Использование фемтосот открывает перед абонентами новые возможности в сетях 3G, позволяя обеспечить качественное покрытие сети в местах, где это

МТС представила фемтосоты для создания устойчивого 3G-покрытия в помещениях ивном рынке только Московского региона мы планируем подключить порядка 1000 компаний, установив порядка 3000 фемтосот», — прокомментировал вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук. Пользователем фемтосоты сможет стать любой абонент МТС, чей телефон поддерживает формат 3G. Переключение между внешней и собственной сетью происходит автоматически. По желанию клиента, о пребывании в зоне де