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Axelot Consult подготовила Numina SRL к автоматизации склада

Компания Axelot Consult разработала для Numina SRL концепцию автоматизации, охватывающую более 10 складских помещений и учитывающую специфику всей номенклатуры — от габаритных плит до тысяч позиций фурнитуры. Об этом CNews сообщил представитель Axelot Consult.

Компания Numina SRL с 30-летней историей на рынке Молдовы объединяет дистрибуцию премиальной фурнитуры Hettich, материалов Egger и полный цикл собственного мебельного производства.

Рост складских запасов и отсутствие автоматизации стали для руководства Numina SRL отправной точкой к пересмотру логистики. Цель изменений — поэтапный переход от ручных операций к прозрачной цепочке поставок.

Проектная команда Axelot Consult обследовала более 10 складских помещений в Кишиневе, где обрабатывается обширный перечень номенклатуры: от габаритных плит до мелкой фурнитуры.

Каждая из номенклатур потребовала индивидуального подхода к зонированию и выбору типа стеллажного оборудования. Согласно разработанной концепции, для хранения мелкоштучных товаров предлагается установка современной мезонинной системы, для зоны ДСП и ДВП — использование многоходовых штабелеров, а такие позиции, как компакт-плиты, будут обеспечены консольными стеллажами, как на существующем складе-отстойнике.

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Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Также специалисты проанализировали грузопотоки, построили топологическую модель склада и определили оптимальные места хранения и состав погрузочно-разгрузочного оборудования с учетом форм-фактора каждого типа грузов.

По итогу реализации проекта предложена концепция консолидации складской деятельности в пяти основных помещениях. Разработаны алгоритмы технологических процессов, рассчитана потребность в персонале и технике, а также сформирована 2D-схема склада и предложены функциональные границы будущей WMS. Реализация этих мер позволит значительно повысить доступность товаров и скорость грузообработки при минимизации ручного труда.

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