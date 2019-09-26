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Softline представила результаты собственного исследования облачного направления

Облака

Softline провела в Москве конференцию Big Cloud Road Show Softline, посвященную вопросам потребления cloud-сервисов. В рамках события состоялось заседание пресс-клуба, на котором ведущие эксперты Softline представили результаты собственного исследования.

«Российский рынок облачных услуг все еще отстает от мирового, хотя и обладает колоссальным потенциалом роста. По нашим данным, в странах Дальнего Зарубежья уже более 50% всех коммерческих компаний перешли на облачную инфраструктуру, тогда как в России – не более 20%. Несмотря на это, мы готовы предложить всем заказчикам наши уникальные компетенции и богатый зарубежный опыт. Более 10 лет назад в компании Softline был основан департамент облачных технологий, который все эти годы осуществляет самые сложные проекты по всему миру, зачастую требующие нестандартных подходов. Используя cloud-инструменты, наши профессионалы находят оптимальное решение практически любой ИТ-задачи, тем самым повышая конкурентоспособность клиентов», – отметил преимущества зарубежного опыта руководитель департамента облачных технологий Softline Сергей Боровиков.

Softline ежегодно реализует большое количество проектов на базе cloud-решений и сервисов для зарубежных компаний, работающих в самых разных отраслях. К примеру, Softline подготовила сервисы малайзийского поставщика мобильных технологий и услуг Macrokiosk к миграции в облако Azure. Для нужд корпорации Gamuda Berhad, считающейся одной из наиболее влиятельных промышленно-строительных групп в Юго-Восточной Азии, Softline осуществила внедрение Microsoft Office 365. При помощи cloud-платформы Sharepoint была автоматизирована система документооборота на пивоваренном заводе Myanmar Brewery Limited в Мьянме.

Используя инструменты Microsoft 365, инженеры Softline запустили онлайн-площадку для комфортного взаимодействия студентов и преподавателей в крупнейшем частном вузе Казахстана – Университет «Нархоз». Наконец, эксперты Softline первыми в Республике Чили сумели самостоятельно развернуть гибридную облачную систему Microsoft Azure Stack, соблюдая все требования и пожелания вендора. У интеграторов до сих пор не существовало практики внедрения платформы собственными силами. Список зарубежных проектов компании можно продолжать.

В условиях быстро меняющегося рынка невозможно добиться высоких финансовых результатов и построить эффективный бизнес, не анализируя ситуацию на рынке и не обладая способностью прогнозировать его развитие. Softline подготовила собственное исследование российского cloud-рынка на основе глубокого анализа клиентов и их запросов. Согласно этому исследованию, например, 59% предприятий предпочитают разворачивать от двух и более облаков. Анализ тестирования и продвижения позволяет экспертам Softline сделать вывод о том, что разные модели облаков используются для разных сценариев. Мультиоблачность – актуальный тренд с точки зрения cloud-бизнеса Softline. Компания предлагает заказчикам собственные облачные сервисы, глобальные вендорские облака, специализированные облачные услуги и приложения, в том числе и сервисы, соответствующие 152-ФЗ. Мультиоблачный подход помогает увеличить скорость доступа пользователей к бизнес-критичным приложениям и ресурсам, когда они развернуты у местных провайдеров. Преимущества мультиоблачности уже по достоинству оценили заказчики Softline в наиболее удаленных субъектах РФ, где потребление cloud-услуг традиционно ниже, чем в центральных регионах страны.

Разветвленная региональная сеть Softline охватывает всю территорию России. Это позволяет выстраивать более эффективное взаимодействие с заказчиками, оперативно реагировать на их запросы, развивать продуктивное сотрудничество и экспертизу. Согласно результатам исследования, cloud-решения и сервисы наиболее востребованы корпоративными заказчиками из ЦФО, СЗФО, CФО.

Заказчики Softline, работающие в сфере розничной торговли, ИТ, промышленности, в большинстве своем переходят на облачные технологии, понимая все преимущества их использования. По данным собственного исследования Softline даже компании финансового сектора, традиционно считающиеся сторонниками консервативной политики, проявляют повышенный интерес к cloud-услугам. Около 14% клиентов компании сегодня – финансовые и страховые организации. Примером одного из последних кейсов может служить крупный проект, реализованный Softline, для одного из ведущих банков страны, который запускал новое бизнес-направление в рамках отдельного юридического лица. Эксперты Softline полностью спланировали работу всех сервисов и приложений компании в облаке и завершили проект в течение полугода. Уникальность заключалась в том, что более 90% инфраструктуры заказчика находилось в облаке. В офисе располагались только два сервера и СХД, которая обеспечивала работу файлового сервера. В случае нарушения связи через интернет доступ к важным файлам оставался открытым.

Благодаря отказоустойчивости, безопасности и экономической эффективности использования облаков заказчики Softline переносят в них ERP, включая бизнес-критичные системы, почту и специализированные отраслевые приложения. По мнению авторов исследования, Softline, популярность облаков для размещения ERP-систем обусловлена потребностью заказчиков в новых ресурсах, позволяющих минимизировать затраты. Недавно Softline разработала для «АЛЕРС РУС» продуктивную бизнес-систему согласования договоров, построенную на основе cloud-технологий Microsoft: PowerApps, MS Flow, Sharepoint Online. Уникальность решения заключается в том, что в России аналогичные проекты обычно реализуются с помощью коробочных программных продуктов. В результате заказчик получил возможность контролировать сроки согласования договоров и их исполнение, увеличил пропускную способность системы документооборота в несколько раз, минимизировал затраты на ее разработку. Ежегодно эксперты Softline фиксируют увеличение числа клиентов, которые решили переносить критически важные бизнес-системы в облако. Соответственно уровень оттока заказчиков, готовых снова использовать в работе модель On-premis, неуклонно снижается.

«Проведенное нами исследование в очередной раз показало рост спроса на облачные технологии у компаний самых разных отраслей российской экономики. Мы готовы соответствовать запросам всех наших клиентов, готовы делиться с ними своим многолетним российским и международным опытом, без которого невозможно оставаться лидером на бурно развивающемся рынке высоких технологий. Обладая уникальной отраслевой экспертизой, которой нет у наших конкурентов, мы не ставим перед собой цель навязать определенный продукт или услугу. Наша задача – предложить оптимальное решение, способное не только минимизировать финансовые и трудовые затраты клиента, но и снизить риски, связанные с ИТ-инфраструктурой», – отметил Сергей Боровиков.

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