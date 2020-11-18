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Monday.com

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.11.2020 Microsoft Teams расширяет возможности благодаря интеграции новых приложений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Monday.com и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25751 1
HireVue 2 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27349 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460034, в очереди разбора - 728906.
Создано именных указателей - 198220.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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