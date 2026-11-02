Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203873
ИКТ 15849
Организации 11981
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27057
Персоны 88854
География 3170
Статьи 1599
Пресса 1349
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Crayon Group AS

Crayon Group AS

Crayon - международная ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса, основанная в 2002 году в г. Осло, Норвегия. В 2021 году  здесь работает более 3 300 сотрудников в более чем 50 офисах в 35 странах мира, включая Россию в 2021 году. Компетенции Crayon сосредоточены в области управления и оптимизации ИТ-инфраструктуры, облачных технологий и разработки решений с применением искусственного Интеллекта и анализа больших данных.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.11.2026 Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК 2
17.01.2025 Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским 3
21.03.2024 Созданная выходцами из России ИТ-компания с гигантской долей на рынке вводит санкции против российского бизнеса 2
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
10.02.2022 В Crayon назначен директор направления Modern Workplace 1
30.11.2021 Softline объявляет о высоких результатах за первое полугодие 2021 года 1
25.11.2021 Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI 1
18.11.2021 Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году 1
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
18.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
30.06.2021 Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure 1
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft 1
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1
25.05.2020 Crayon и «Яндекс.Облако» помогут российским вузам сократить до 90% затрат на оборудование 1
11.12.2019 В Crayon назначен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных 1
28.03.2018 Apple выпустила дешевый iPad «с процессором класса настольных ПК» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Crayon Group AS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25917 9
Крайон - ранее Crayon Россия 40 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 686 4
Google LLC 12847 3
Softline - Софтлайн 3832 3
SAP SE 5635 2
Veeam Software 346 2
IBM - International Business Machines Corp 9723 2
Logitech 440 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Oracle Consulting 18 1
SoftwareONE Group 109 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 158 1
Nvidia Corp 4132 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
Ventra - Вентра 52 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 11 1
Integra 28 1
Box inc - box.com - box.net 378 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 67 1
DigiTech 11 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 1
Softline - Embee Software 19 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 159 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 257 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 7 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 21 1
Softline - Squalio - Сквалио восток 4 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 26 1
Aimoto - Центр Тревожная Кнопка 15 1
Samsung Electronics 11184 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 101 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 4
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 80 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
Фаберлик - Faberlic 117 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 76 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 117 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 123 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 22 1
One Equity Partners 3 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 148 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 60 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 73 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 54 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 1
Renault Groupe 166 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 232 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 235 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 81 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12449 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13259 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12573 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3441 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2961 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1287 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1620 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 960 3
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 207 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8470 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10913 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4801 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13425 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13664 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10481 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6552 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13177 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3613 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 852 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1415 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 757 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2544 1
Microsoft Azure 1535 6
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Apple iPad 4033 2
Apple Pencil 119 2
Microsoft Azure Databricks 6 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 26 1
Microsoft Azure Monitor 8 1
Google Classroom 4 1
Apple iCloud Drive 29 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 49 1
Apple SIM 8 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Microsoft Azure Arc 9 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 1
Apple Keynote 63 1
Apple Numbers 52 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Apple iPad Pro 322 1
Crayon Support Program 1 1
Crayon Cloud-iQ 1 1
Crayon COR - Crayon Online Room 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1873 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Cloudate 3 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Seiko Epson L - Seiko Epson М - серия МФУ 27 1
Apache Sqoop 2 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud BI 6 1
Крайон - HScan 5 1
Microsoft CAF - Microsoft Cloud Adoption Framework 3 1
Крайон - HWall 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1357 1
Apple iOS 8679 1
Apple macOS 2487 1
Microsoft Office 4255 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 1
Microsoft Windows 17086 1
Oracle Java - язык программирования 3510 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Юн Вадим 22 8
Минаев Алексей 11 4
Калинин Андрей 34 4
Гурзов Константин 19 4
Еронин Владимир 5 3
Дубровин Андрей 3 3
Бараблин Михаил 5 2
Боровиков Игорь 137 2
Предтеченский Петр 18 2
Макеев Дмитрий 19 2
Михалев Евгений 98 2
Шершульский Владислав 22 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 13 1
Огородников Василий 7 1
Золотовицкий Аркадий 20 1
Шингарев Евгений 7 1
Леонтьев Евгений 7 1
Яковлев Иван 2 1
Eswaran Anand - Эсваран Ананд 4 1
Белошицкий Антон 2 1
Бантуков Кирилл 3 1
Кутовский Александр 3 1
Казачкова Инна 1 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Починок Николай 12 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 938 1
Зинкевич Сергей 79 1
Беленький Александр 36 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 138 1
Морозов Сергей 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 6
Норвегия - Королевство 1869 6
Беларусь - Белоруссия 6391 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 3
Украина 7984 3
Нидерланды 3784 3
Европа 25062 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 2
Малайзия 932 2
Кипр - Республика 639 2
Африка Северная 263 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 260 1
Норвегия - Осло 119 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 27 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 1
Япония 13874 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3177 1
Дания - Королевство 1376 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Польша - Республика 2047 1
Индия - Bharat 5930 1
Европа Восточная 3141 1
Америка - Американский регион 2214 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3536 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1444 1
Израиль 2879 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 1
Германия - Федеративная Республика 13325 1
Африка - Африканский регион 3658 1
Ближний Восток 3173 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Франция - Французская Республика 8219 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2928 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3086 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1539 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3649 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6735 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8604 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5893 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6273 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 3
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9040 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 886 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2807 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 505 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6725 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9349 2
Аренда 2737 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3347 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4806 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6767 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8013 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2163 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2833 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3117 2
Экономический эффект 1423 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1362 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 7 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 155 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3246 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 409 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4829 1
Физика - Physics - область естествознания 2982 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1334 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 390 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5192 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 3
Ведомости 1552 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 4
BCG - Boston Consulting Group 119 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 85 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 175 1
Retail Week Awards 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 665 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще