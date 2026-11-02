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Crayon Group AS
Crayon - международная ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса, основанная в 2002 году в г. Осло, Норвегия. В 2021 году здесь работает более 3 300 сотрудников в более чем 50 офисах в 35 странах мира, включая Россию в 2021 году. Компетенции Crayon сосредоточены в области управления и оптимизации ИТ-инфраструктуры, облачных технологий и разработки решений с применением искусственного Интеллекта и анализа больших данных.
СОБЫТИЯ
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Crayon Group AS и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 4
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 81 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 3
|Ведомости 1552 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 4
|BCG - Boston Consulting Group 119 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
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