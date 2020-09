Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако

Nutanix объявила о партнерстве с Microsoft, которое позволит компаниям предложить гибридную инфраструктуру с единым управлением и возможностью бесшовного переноса приложений, данных и лицензий между частным облаком и облаком Azure, используя решение Nutanix Clusters on Azure.

«Вместе Microsoft и Nutanix демонстрируют приверженность созданию единой гибридной и мультиоблачной среды, - сказал Таркан Манер, коммерческий директор Nutanix. - Мы знаем, что клиенты ищут решения, которые сделают миграцию в облако по-настоящему простым. Благодаря партнерству мы предлагаем единое программное решение в частном и публичном облаке для повышения гибкости, оптимизации операций и затрат».

Скотт Гатри, исполнительный вице-президент по облачным технологиям и искусственному интеллекту Microsoft, отметил: «Многие компании сталкиваются со сложностями при управлении гибридными средами из частных и публичных облаков. Мы рады, что сотрудничество с Nutanix даст клиентам гибкость и лишенный сложностей опыт работы с гибридными решениями Nutanix и Azure».

В результате партнерства Nutanix и Microsoft предложат следующие решения и сервисы.

Nutanix Clusters on Azure. Обе компании сосредоточатся на расширении инфраструктуры гибридного облака Nutanix в Azure. Сотрудничество подразумевает создание в Azure вычислительных узлов, подготовленных к развертыванию кластеров и служб Nutanix. Клиенты, выполняющие нагрузки на кластерах Nutanix в Azure, получат выгоды от Azure Hybrid Benefit, а также расширенные обновления безопасности для оптимизации стоимости, безопасности и эффективности. Они смогут развертывать и управлять экземплярами виртуальных машин в Azure из интерфейса управления Nutanix. Это обеспечит единые подходы, инструменты, а также согласованный опыт работы. Что наиболее важно, это позволит беспрепятственно запускать рабочие нагрузки в частном и публичном облаке без изменения архитектуры приложений. Решение призвано обеспечить гибкость при выборе подходящего облака для каждой рабочей нагрузки и устранить эксплуатационные и технические проблем, связанные с управлением несколькими средами, что приведет к значительной экономии средств.

Согласованные поставка услуг и поддержка. Microsoft и Nutanix будут сотрудничать, чтобы предложить клиентам согласованные продажи и поддержку. Так, клиенты Microsoft смогут использовать существующие кредиты Azure в соответствии с Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) для покупки ПО Nutanix. В свою очередь, клиенты Nutanix смогут перенести действующие лицензии для использования Nutanix Clusters on Azure, а также получат доступ к ПО по модели «по требованию» через Azure Marketplace. Чтобы обеспечить по-настоящему комплексное предложение, Nutanix и Microsoft Azure будут сотрудничать для совместной поддержки клиентов.

Интеграция с Azure Arc: Nutanix и Microsoft обеспечат управление серверами, контейнерами и службами данных на платформе Nutanix HCI - локально или в Azure - через консоль управления Azure Arc. Эта интеграция предоставит расширенные сервисы Azure в среде Nutanix, включая запуск серверов, контейнеров и служб данных Azure Arc, адаптацию облачных практик и расширение безопасности Azur для локального использования.

«В CarMax мы предоставляем клиентам лучший опыт при покупке или продаже автомобиля, - сказал Кен Шаффер, вице-президент в CarMax. - Мы рады тому, что принесет нам партнерство между Nutanix и Microsoft с запуском Nutanix Clusters on Azure. Я рассчитываю, что это гибридное решение поможет нашим командам быстрее опробовать новые идеи и донести их до клиентов с большей гибкостью, масштабируемостью и надежностью при снижении рисков».

«Société Générale решила внедрить стратегию гибридного облака, - отметил Халед Судани, заместитель директора по технологиями группы Société Générale. - Для реализации такой стратегии компаниям нужны партнеры, такие как Nutanix и Microsoft, которые могут помочь построить, эксплуатировать, проводить мониторинг и защищать гибридные облачные среды, выполнят обещания по гибкости и масштабируемости, соблюдая при этом строгие нормативные требования, требования безопасности и производительности".

«Технологии помогают United Network for Organ Sharing выполнять нашу миссию. Они позволяют спасать жизни и подбирать донорские органы для трансплантации 24 часа в сутки 365 дней в году, - сказал Тиуан Николсон, директор по ИТ-услугам и операциям в United Network for Organ Sharing. - Учитывая критически важный характер нашей работы, необходимо иметь надежную, масштабируемую и гибкую ИТ-инфраструктуру, что делает «цельное» гибридное облако идеальным решением. Сотрудничество Nutanix с Microsoft по объединению частных и публичных облаков с помощью Nutanix Clusters on Azure даст нам возможность воспользоваться всеми преимуществами гибридного облака, упростив при этом повседневные операции».

Все описанные функции и возможности в настоящее время находятся в стадии разработки, они доступны для предварительного ознакомления ограниченному кругу клиентов.