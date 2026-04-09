ITFB Group стала партнером Yandex Cloud

Компания ITFB Group объявила о партнерстве с Yandex Cloud и расширении портфеля решений за счет платформы Yandex AI Studio. В рамках сотрудничества компания предложит корпоративным заказчикам развертывание решений в локальной среде (on-premise) и выведет на рынок готовых ИИ-агентов, работающих как в облаке, так и в защищенном контуре предприятия.

Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса со стороны компаний с особыми требованиями к обработке данных — в финансовом секторе, промышленности, госсекторе и других отраслях. Благодаря сотрудничеству с Yandex Cloud, ITFB Group предоставляет заказчикам возможность использовать передовые инструменты Yandex AI Studio в локальной инфраструктуре. При этом компании сохраняют полный контроль над корпоративной информацией и соблюдают строгие политики информационной безопасности.

В рамках партнерства ITFB Group выводит на рынок два зрелых ИИ-агента, которые готовы к работе как в облачной, так и в локальной среде.

Первое решение — тендерный агент для автоматизации закупок под ключ. Продукт ориентирован на тендерные отделы и отделы продаж, работающие с электронными площадками, и берет на себя анализ конкурсной документации, подготовку отчетов и маршрутизацию задач.

Второе решение — ИИ-рекрутер на базе Yandex AI Studio. Полноценный ИИ-агент, который автоматизирует процесс рекрутинга от поиска кандидатов до первичной оценки и формирования шорт-листа. Агент выполняет поиск, скрининг и оценку кандидатов, проводит первичные интервью и интегрируется с корпоративными ATS-системами.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования
Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования Импортонезависимость

ITFB Group также объявила о создании внутренней практики по разработке специализированных ИИ-агентов на базе Yandex AI Studio. Новое направление позволит заказчикам создавать индивидуальных интеллектуальных помощников, адаптированных под специфические бизнес-процессы, с возможностью развертывания как в облаке, так и в локальном контуре.

«Мы гордимся тем, что стали одним из первых партнеров, предлагающих готовых ИИ-агентов на базе Yandex AI Studio. Наши решения для тендеров и рекрутинга — лишь начало; совместно с Yandex Cloud мы готовы масштабировать практику создания агентов под любые задачи крупного бизнеса», — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

Другие материалы рубрики

Данные вместо интуиции: эксперты Data Sapience о переходе российских банков от «тушения пожаров» к стратегической конкуренции

Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

«Астра» потратила 2,4 миллиарда на ремонт офиса, арендованного у своего акционера

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
