Производители смартфонов теперь могут добавлять в свои устройства больше полезных возможностей на основе нейросетей «Яндекса»

«Яндекс» продолжает развивать сотрудничество с производителями смартфонов: теперь они могут добавлять в новые устройства больше возможностей на основе его нейросетей. Так, нейросеть «Алиса» стала ассистентом по умолчанию во флагманских смартфонах Huawei нового поколения — Pura 80 Pro и 80 Ultra. «Алиса» поможет их владельцам с личными и рабочими задачами, а также ответит на любые вопросы. В смартфонах серии Pura 80 теперь также доступен поиск «Яндекса» по изображениям, работающий на основе нейросетей. Он позволяет быстро находить в интернете объекты с экрана любого приложения.

Чтобы активировать «Алису», достаточно несколько секунд подержать нажатой кнопку разблокировки экрана смартфона. К нейросети можно обратиться вслух — и она построит оптимальный маршрут на картах, закажет такси, установит будильник или таймер, примет входящий вызов, включит музыку или запустит конкретное приложение в смартфоне. При нажатии на кнопку «Алиса» поможет и с более сложными задачами благодаря тому, что использует генеративную модель «Яндекса». Например, «Алиса» ответит на любые вопросы пользователя, найдёт нужную информацию в интернете, сделает перевод с английского языка на русский или наоборот.

Чтобы использовать больше возможностей нейросети, владельцы смартфонов серии Pura 80 могут перейти в приложение чата с «Алисой». В нём всем пользователям доступны самые мощные генеративные модели «Яндекса». Так, в чате «Алиса» проверит текст на опечатки или перепишет его в нужной стилистике, нарисует аватар для соцсетей или открытку для дня рождения, проанализирует большую статью и кратко перескажет её главные тезисы. Перейти в чат пользователь может в любой момент — достаточно также зажать кнопку разблокировки, а затем выбрать всплывающий значок в виде облачка.

Pura 80 Pro и 80 Ultra — первые смартфоны, в которые встроен быстрый поиск Яндекса по изображениям. Он позволяет с помощью нейросетей распознавать объекты на экране и находить их в интернете. Для этого нужно нажать на экран смартфона двумя пальцами в любом приложении. Этот жест открывает приложение «Яндекс — с Алисой», которое поможет найти в интернете нужный объект или на него похожий. При поиске пользователь может задавать вопросы или оставлять комментарии — например, спросить, какого бренда кроссовки на фото, или уточнить, что хочется найти такие же 40 размера.

С опцией «Алиса Про» владельцам устройств серии Pura 80 доступны дополнительные возможности нейросети — в том числе live-режим. В нём «Алиса» распознаёт объекты, показанные ей через камеру смартфона, и рассказывает о них. При этом с нейросетью можно общаться вслух — например, пользователь может гулять по городу, наводить камеру телефона на здания и расспрашивать о них нейросеть, а она будет отвечать, как гид.