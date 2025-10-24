В МТС стартовали продажи планшета Huawei MatePad 12 X и стилуса Huawei M-Pecil Pro

МТС объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad 12 X — устройства формата «3-в-1», сочетающего возможности планшета, ноутбука и цифрового блокнота. Модель поддерживает новый стилус Huawei M-Pencil Pro. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планшет доступен в белом и зеленом цветах. В период с 25 октября по 24 ноября 2025 г. при покупке Huawei MatePad 12 X в версии PaperMatte покупатели получат стилус Huawei M-Pencil Pro за 1 руб., а также 1 год защиты экрана в подарок, а при покупке Huawei MatePad 12 X — скидку 5000 руб., а также 1 год защиты экрана в подарок. Обе модели продаются в наборе с клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Стоимость новинок в МТС: Huawei MatePad 12 X PaperMatte 12 + 256 ГБ — 54 990 руб.; Huawei MatePad 12 X 12 + 256 ГБ — 49 990 руб.; В будущем M-Pencil Pro (с тремя типами перьев) — 9 990 руб.

«Планшеты Huawei стабильно входят в число самых популярных на рынке — по итогам 2025 года их доля составила 14% в штуках. Пользователи выбирают эти устройства из-за качества экранов, высокой производительностии и широкого функционала для учебы, работы и творчества. Мы ожидаем, что новая модель станет одной из самых популярных в своем ценовом сегменте», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad 12 X – это планшет с 12-дюймовым дисплеем с технологией PaperMatte, разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Технология нанотравления снижает блики и создает эффект письма на бумаге.

Планшет оснащен приложениями, превращающими его в мобильный офис и студию: компьютерная версия WPS Office для работы с документами, таблицами и презентациями, а также приложение Filmora для профессионального видеомонтажа.

Huawei MatePad 12 X получил множество интеллектуальных ИИ-решений. В планшете доступен голосовой помощник «Алиса Про», который помогает строить маршруты, заказывать такси, управлять будильниками, звонками, музыкой и приложениями, а в Live-режиме позволяет общаться с ним через камеру в реальном времени. С помощью быстрой кнопки на стилусе можно мгновенно активировать поиск: достаточно выделить любой контент на экране, чтобы найти информацию о нем через «Яндекс». Кроме того, ИИ помогает в работе с текстом: он умеет резюмировать материал, оптимизировать текст в заметках приложения «Блокнот» и исправлять ошибки.

Тонкий (5,9 мм) и легкий (555 г) корпус выполнен из металла. Аккумулятор на 10 100 мА·ч обеспечивает до 14 часов автономной работы, а быстрая зарядка Huawei SuperCharge 66 Вт экономит время. Планшет доступен в белом и зеленом цветах в конфигурации с объемом памяти 12 ГБ + 256 ГБ и поддерживает работу с клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard (308 г), использующей технологию NearLink для быстрого отклика.

Новый стилус Huawei M-Pencil Pro поддерживает более 16 000 уровней чувствительности к нажатию, жесты сжатия и поворота, а также три сменных наконечника для письма и рисования.