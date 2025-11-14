«Яндекс 360» представил обновленный тариф для профессионалов, которым важно работать с большими файлами

«Яндекс 360» представил обновленный тариф «Для работы», предназначенный для профессионалов, которым нужны гибкое хранилище данных без избыточных корпоративных функций, продвинутые инструменты на базе нейросетей и возможность загружать на «Диск» большие файлы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Тариф «Для работы» позволит расширить дисковое пространство: пользователи смогут выбрать объем от 3 до 30 ТБ (в личном тарифе максимум –3 ТБ). Помимо этого, в рамках тарифной линейки, появится возможность загружать файлы размером до 100 ГБ. К примеру, это позволит отправлять в облако исходники видео и большие дизайн-макеты.

Также будет доступен специализированный ИИ-ассистент «Алиса Про», который извлекает факты из разнородных документов: текстов, таблиц, презентаций, аудио- и видеозаписей и не только. Бета-версия ассистента работает с файлами пользователя и письмами в «Почте» и может за считанные секунды найти в этом массиве данных нужные сведения и предоставить их пользователю. К примеру, она сообщит реквизиты поставщика или напомнит, о чем договорились с заказчиком на последнем синке.

Кроме того, подписчики получат доступ к Документам со встроенной нейросетью для написания текстов с нуля, возможности ИИ в «Таблицах» и дополнительным опциям.

В будущем тариф получит интеграцию с другими сервисами «Яндекс 360».

При подключении к «Для работы» новые клиенты или те, кто переходят с других тарифов, получат скидку 50% при помесячной оплате на 3 месяца или при разовой покупке тарифа на один год.