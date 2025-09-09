«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж базовой модели серии Huawei Pura 80

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой модели смартфона Huawei Pura 80. Базовая модель серии Huawei Pura 80 получила камеру XMAGE, а также ряд ИИ-решений, включая ИИ-ассистента «Алису» в заметках Huawei. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В Huawei Pura 80 реализована умная кнопка управления, которая обеспечивает быстрый доступ к необходимым функциям. ИИ-ассистент «Алиса» теперь поможет исправить ошибки, улучшить или переписать текст в нужной стилистике с помощью нейросетей прямо в заметках Huawei Pura 80. После покупки смартфона Huawei Pura 80 пользователи получат три месяца бесплатной подписки на опцию «Алиса Про». В расширенной версии «Алиса» может в режиме реального времени предоставлять информацию о содержимом камеры смартфона. Для решения более сложных задач можно начать новый диалог с «Алисой» в приложении.

Huawei Pura 80 предлагает и другие интеллектуальные функции: удаление объектов с ИИ – стирание лишних объектов на фото одним касанием; скрытие уведомлений – обеспечивает защиту сообщений от посторонних глаз; управление жестами – использование жестов в воздухе для прокрутки и съемки скриншотов; подавление шума во время вызовов на базе искусственного интеллекта – фильтрация окружающих шумов для четкой передачи речи.

Основная камера смартфона – 50 МП (диафрагма f/1.4–4.0, оптическая стабилизация изображения). Перископический телеобъектив 12 МП (диафрагма f/2.2) делает детализированные кадры с оптическим зумом.

Huawei Pura 80 оснащен гиперспектральным сенсором с поддержкой 1,5 миллиона спектральных каналов. Он использует многоточечный спектральный анализ на уровне всего изображения, что позволяет добиться коэффициента восстановления реального цвета до 120%.

Смартфон Huawei Pura 80 весит 211 г с аккумулятором емкостью 5170 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge 50 Вт.

Huawei Pura 80 доступен в трех цветах: матовый золотой, матовый черный и матовый белый.

Стоимость Huawei Pura 80 (12 ГБ + 256 ГБ) — 69 999 руб. Пользователи также получат скидку 10 000 руб., бесплатную подписку на «Алиса Про» на три месяца и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно.