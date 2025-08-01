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МТС открыла предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro

МТС объявляет о начале предзаказа на новые модели смартфонов серии Huawei Pura 80. Старшая модель Huawei Pura 80 Ultra получила модуль с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период предзаказа с 1 по 8 августа 2025 г. при покупке смартфонов Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro покупатели получат в подарок Huawei Watch GT 5 Pro и сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно.

Старшая модель Huawei Pura 80 Ultra представлена в золотом и черном оттенках. Версия Huawei Pura 80 Pro — в глянцевом красном, глянцевом белом и классическом черном.

Стоимость новинок в МТС: Huawei Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 руб.; Huawei Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 руб.

На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

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МТС
МТС открыла предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro

«Доля флагманских смартфонов китайских брендов увеличилась на треть за последние полгода. В число лидеров продаж традиционно входит серия Pura, поэтому уверены, что новинка уже по итогам первых месяцев с момента появления сможет занять высокую долю», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Huawei Pura 80 Ultra получила камеру с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором и HDR-камерой с крупным 1-дюймовым сенсором. Камера поддерживает 3,7-кратный и 9,4-кратный оптический зум. Смартфон Huawei Pura 80 Ultra впервые поддерживает портретный режим с 10-кратным оптическим зумом. В таком режиме обеспечивается эффект боке и эффект сжатия пространства, при котором и главный объект, и фон отображаются крупным планом. Модель поддерживает съемку видео ультра HDR. Динамический диапазон может достигать значения 16 EV, что в 15 раз выше по сравнению со смартфоном Pura 70 Ultra.

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Ультракамера Huawei Pura 80 Pro получила камеру с сверхбольшим 1-дюймовым сенсором. Модель поддерживает 10-ступенчатую регулируемую диафрагму f/1.6–f/4.0. При съемке портретов на смартфон при тусклом освещении, например в клубах или барах, камера интеллектуально переключается на большой размер диафрагмы f/1.6 для захвата большего количества света, благодаря чему удается точно передавать цвета и детали кадра.

Huawei серии Pura 80 – смартфон, в который интегрирован быстрый поиск «Яндекса» по изображению. Он позволяет с помощью нейросетей распознавать объекты на экране и искать их в интернете. Для этого необходимо зажать экран двумя пальцами в любом приложении. Жест откроет суперапп «Яндекс с Алисой», который найдет нужный объект или похожий на него в интернете. Также к изображению можно задать вопрос или сопроводить его комментарием. Например, можно попросить найти такой же плед, как на картинке, но другого цвета.

В Huawei Pura 80 Pro и Huawei Pura 80 Ultra реализована умная кнопка управления, которая предоставляет мгновенный доступ к выбранным пользователем функциям, включая ИИ-ассистент «Алису» по умолчанию. Достаточно нажать на кнопку питания на полсекунды, попросить «Алису» голосом, и она поможет с управлением функциями смартфона, ответит на вопросы благодаря встроенному искусстсвенному интеллекту, упростит взаимодействие с устройствами умного дома. После покупки пользователи смартфонов серии Huawei Pura 80 получают три месяца бесплатной подписки на опцию «Алиса Про». В расширенной версии «Алиса» ответит на вопросы об объектах в камере смартфона в реальном времени. Для сложных задач можно начать новый чат с нейросетью «Алисой» в приложении.

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Huawei Pura 80 Pro и Huawei Pura 80 Ultra получили емкую батарею 5170 мАч, а также поддержку проводной зарядки Huawei SuperCharge 100 Вт и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge 80 Вт.

Смартфоны отличаются высокой прочностью благодаря износостойкому стеклу Kunlun Glass второго поколения.

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