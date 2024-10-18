Infinix запускает Smart 9 в России

Компания Infinix объявляет о запуске смартфона из базовой серии Smart 9. В сравнении с предыдущей линейкой устройство получило прирост в производительности. Smart 9 оснащен новым восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, 128 ГБ постоянной и до 8 ГБ оперативной памяти. Экран Smart 9 поддерживает частоту обновления в 120 Гц. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Smart 9 будет доступен в России в трех комплектациях: 3/64 ГБ за 9990 руб., с промо ценой 7990 руб. по случаю старта продаж; 3/128 ГБ за 10990 руб., с промо ценой 9490 руб. по случаю старта продаж; 4/128 ГБ за 11990 руб., с промо ценой 9990 рублей по случаю старта продаж. Покупателям будут доступны четыре цвета: металлический черный, нео-титановый, мятный зеленый и песочный золотой.

Smart 9 получил 6,78-дюймовый дисплей с вырезом под фронтальную камеру. Модель поддерживает функцию Dynamic Bar, позволяя получать актуальную информацию по статусу зарядки, входящим вызовам и другим важным событиям. Пиковая яркость дисплея составляет 500 нит.

Корпус смартфона выполнен с применением специальной матовой текстурированной поверхности из композитных материалов. Smart 9 получил новый 8-ядерный процессор MediaTek Helio G81, выпущенный в 2024 г. 12-нм чип работает на частоте до 2000 МГц и показывает больше 245 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu.

Объем аккумулятора Smart 9 составляет 5000 мАч. Смартфон оснащен зарядкой с универсальным разъемом Type-C. Основная камера Smart 9 получила 13 МП матрицу и LED-фонарик, способный работать в нескольких режимах. А специальный портретный режим создает красивый эффект боке, сохраняя при этом четкое очертание лица. В качестве фронтальной камеры используется 8 МП модуль. Смартфон получил отдельную фронтальную вспышку.