Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio G85, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В смартфоне используются экран с частотой 90 Гц, а также режим Ultra Volume Mode. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

A18 представлен в двух цветах, черном и голубом. В обеих версиях применяется фирменная технология Oppo Glow, которая совмещает преимущества глянцевого и матового исполнений, сочетая в себе блеск и устойчивую к отпечаткам пальцев текстуру.

Новинка унаследовала тот же ультратонкий дизайн, что и предыдущие модели A серии, запущенные в России в 2023 г. Его толщина составляет 8,16 мм при весе около 188 г. Кроме того, Oppo A18 оснащен сканером отпечатка пальца, встроенным в кнопку питания.

Чтение или просмотр контента на смартфоне в условиях яркого освещения часто бывает затруднительны - новый экран с частотой 90 Гц, использующийся в A18, решает эту проблему. Его максимальная яркость в специальном режиме составляет 720 нит.

Частота обновления 6,56-дюймового HD+ экрана составляет 90 Гц, цветовой охват DCI-P3 равен 96%. Oppo A18 также оснащен системой All-Day AI Eye Comfort, которая минимизирует нагрузку на глаза даже при длительном использовании экрана.

Oppo A18 оснащен 8 МП основной камерой и 2 МП камерой с эффектом боке. Две камеры работают вместе с портретным алгоритмом Oppo, создающим боке и фокусирующим внимание на объекте. 5 МП фронтальная камера создает селфи. С помощью функции портретной ретуши пользователи могут регулировать уровень изменений для достижения естественных эффектов как на фронтальной, так и на основной камерах.

Оppo A18 оснащен процессором MediaTek Helio G85. Фирменный движок Dynamic Computing Engine способствует длительной стабильной работе Oppo A18, что было подтверждено в ходе испытаний Fluency Protection, проведенных в лаборатории Oppo. Средний показатель старения составил менее 10%, что гарантирует долговечность устройства и комфортное использование в течение 36 месяцев.

Oppo A18

Oppo A18 представлен в конфигурации 128 ГБ остоянной и 4 ГБ оперативной памяти, а технология расширения оперативной памяти позволяет увеличить ее до 8 ГБ за счет временного резервирования постоянной памяти.

В Oppo A18 реализован режим Ultra Volume Mode - функция, увеличивающая громкость динамика до 300%. Это позволяет совершать звонки и просматривать видео- и аудиосообщения даже в шумной обстановке.

Oppo A18 оснащен батареей емкостью 5000 мАч. Даже спустя 12 часов стандартного использования у смартфона остается примерно 20% заряда.

Кроме того, Oppo внедрила ряд технологий для повышения безопасности зарядки и надежности аккумулятора. Система All-Day Charging Protection использует искусственный интеллект для изучения привычек пользователя и интеллектуального планирования зарядки, гарантируя безопасность и эффективность во время ночной или длительной зарядки. Технология All-Day AI Power Saving обеспечивает 25 часов непрерывной работы в режиме ожидания, даже если уровень заряда аккумулятора составляет всего 5%.

Oppo A18 соответствует стандартам пыле- и влагозащиты IP54 и IPX4, что обеспечивает защиту от брызг и влажности.

Oppo A18 уже доступен в черном и голубом цветах. Стоимость модели с 128 ГБ постоянной и 4 ГБ оперативной памяти составляет 14 999 руб.