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Бренд Tecno анонсировал обновление бюджетной линейки смартфонов Spark 20

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, объявил старт продаж серии Spark 20, нового поколения бюджетной линейки смартфонов, которые сочетают улучшенную производительность и новые возможности с ярким дизайном. Российским пользователям уже доступны три модели серии – Spark 20, младшая модель Spark 20C и бюджетная модель Spark Go 2024.

Tecno стремится предоставить своим пользователям продвинутые характеристики даже в бюджетных линейках. Все смартфоны серии отличаются трехкольцевым дизайном модуля камер, емким аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 6,6-дюймовым экраном HD+ 90 Гц с вырезом под фронтальную камеру и интерфейсом Dynamic Port – впервые в данном ценовом сегменте.

Tecno Spark 20 оснащен светочувствительной основной камерой 50 Мп, 32 Мп селфи-камерой с тремя уровнями подсветки, большим объемом памяти 256 ГБ + 8 ГБ с Memory Fusion 8 ГБ, выносливым процессором MediaTek Helio G85, а также двойными стереодинамиками c сертификацией DTS, обеспечивающими объемное звучание.

Tecno Spark 20 выделяется 50 Мп основной камерой высокой четкости с двойной вспышкой, апертурой f/1.6 и большим размером пикселя 1,28 мкм за счет технологии слияния 4-в-1. Камера эффективно пропускает свет, снижается уровень шума и повышается точность цветопередачи.

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С помощью алгоритма Super Flash Light смартфон делает сразу несколько кадров, используя одну вспышку, что улучшает качество фото в условиях недостаточной освещенности и создает баланс яркости между портретом и фоном

Основная камера Spark 20 теперь способна снимать видео в высоком разрешении 2К. За счет алгоритма улучшения светочувствительности повышается детализация видео даже при недостаточном освещении, а с помощью функции видео-боке можно легко добиться киноэффекта. Все это дает еще больше возможностей запечатлеть яркие моменты повседневной жизни.

Tecno Spark 20 оснащен 32 Мп фронтальной камерой с ИИ и двойной вспышкой с разными температурными уровнями – холодным, естественным и теплым. Их можно регулировать вручную, для придания снимкам фактурных эффектов.

ИИ-алгоритм реконструкции портрета позволяет добиться натуральных селфи с наилучшим разрешением.

Смартфоны серии Spark 20 отличаются комфортным и эргономичным дизайном с трехкольцевым модулем камер, прямыми гранями и слегка закругленными углами, напоминающим устройства премиум-класса.

Дизайн блока камер модели Spark 20 отличается окантовкой с металлическим блеском каждого из трех кольцевых модулей, а также дополнительной объемной деталью в виде прозрачной панели.

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Легкие и тонкие смартфоны серии Spark 20 удобно лежат в руке, а обновленная текстура поверхности корпуса с технологией Sparkle Sand выглядит как сверкающий и переливающийся на свету песок, а на ощупь похожа на мягкий шелк.

Смартфоны выполнены в мягких приглушенных цветах – белом, черном, золотом. Каждая из моделей также представлена в версии с применением экокожи Magic Skin.

Впервые в данном ценовом сегменте у смартфонов появляется экран с вырезом под фронтальную камеру, оснащенный функцией Dynamic Port. Вся важная информация – входящие вызовы, разблокировка по лицу, предупреждение о низком заряде и подключение зарядного устройства, – наглядно демонстрируются через обновленный интерфейс.

Tecno Spark 20 оснащен процессором MediaTek Helio G85 позволяющим работать в режиме многозадачности без зависаний. Смартфон также выделяется большим объемом памяти 256 / 128 ГБ, которую можно расширить за счет использования карты памяти microSD до 1 ТБ, что позволяет сохранить весь нужный контент.

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Объем встроенной оперативной памяти 8 ГБ можно увеличить до 16 ГБ с технологией виртуального расширения Memory Fusion, что обеспечивает быструю и бесперебойную работу смартфона в различных сценариях использования.

В дополнение к этому, серия Spark 20 оснащена аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой и безопасной зарядки, что позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня даже при интенсивном использовании. Более того, вся линейка Spark 20 выделяется двумя стереодинамиками дополненных системой объемного звучания DTS, что создает пространственный стереоэффект.

Tecno Spark 20 128 ГБ + 8 ГБ уже доступен в сети электроники DNS по промоцене 12499 руб., смартфон Tecno Spark 20C 128 ГБ + 8 ГБ ー 11999 руб., версия 128 ГБ + 4 ГБ ー 9999 руб.

Spark 20 256 ГБ + 8 ГБ и другие версии смартфонов также будут доступны в магазине Tecno на Ozon и всех официальных партнеров в ближайшее время.

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