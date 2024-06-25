В МТС стартовали продажи смартфона Honor 200 Lite

ПАО «МТС» сообщает о начале продаж Honor 200 Lite — первого смартфона из ориентированной на портреты серии Honor 200. Новинка доступна для покупки со скидкой и умными часами в подарок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Honor 200 Lite в цветах «полночный черный», «океанический голубой» и «мерцающий голубой» доступен с конфигурацией памяти 8 + 256 ГБ. Стоимость новинки составляет 32 990 руб., в период с 25 июня по 8 июля 2024 г. действует специальное предложение: скидка 4000 руб. на покупку, умные часы Honor Choice Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12.

«Ценовой сегмент, в котором представлена новинка, растет. По итогам первых пяти месяцев 2024 г. на российском рынке смартфонов было продано около 600 тыс. устройств стоимостью от 30 до 40 тыс. руб., что больше, чем годом ранее почти на треть. Уверены, что Honor 200 Lite также будет пользоваться высоким спросом, а улучшенные алгоритмы портретной съемки смогут приятно удивить даже самых искушенных пользователей», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфон оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 МП, который поддерживает три режима приближения для съемки портретов с реалистичным боке за счет точного отделения объекта от фона при помощи совмещенного с ультраширокоугольной камерой сенсора глубины. Третья камера представлена сенсором 2 МП для съемки макро.

Фронтальная камера позволяет создавать яркие и запоминающиеся селфи за счет сенсора с высоким разрешением 50 МП, новейшего алгоритма Honor RAW Domain для сохранения детализации темных и светлых участков, а при недостаточном освещении поддерживается светодиодная подсветка. Интеллектуальные алгоритмы селфи-камеры определяют количество людей в кадре и автоматически переключают режимы приближения 1х и 0,8х.

Смартфон имеет толщину 6,78 мм и вес 166 г. Кроме того, смартфон получил сертификат 5 звезд SGS по устойчивости к повреждениям при падении с высоты до 1,65 метра.

Honor 200 Lite оснащен немерцающим AMOLED-экраном 6,7 дюйма с тонкими рамками, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит в режиме HDR, а также фирменными технологиями защиты зрения «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран». В наличии процессор MediaTek Dimensity 6080, 8+8 ГБ оперативной памяти и скоростной накопитель 256 ГБ. Батарея 4500 мАч поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge 35 Вт.

Смартфон работает на MagicOS 8.0 (на базе Android 14).