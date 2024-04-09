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Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб.

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon открыт предзаказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic 6 Pro. Новинка оснащена тройной камерой HONOR Falcon, ярким экраном с защитой HONOR NanoCrystal Shield, вторым поколением устойчивой к морозу кремний-углеродной батареи, а также флагманским процессором Snapdragon® 8 Gen 3 с технологиями ИИ на уровне платформы.

HONOR Magic 6 Pro стал первым в мире смартфоном с телефотокамерой 180 Мп с усовершенствованным сенсором 1/1,49 дюйма и диафрагмой f/2.6 для идеальной детализации при съемке с оптическим приближением 2,5х, гибридным зумом 5х, а также цифровым увеличением до 100х с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Кроме того, смартфон получил обновленный портретный режим с приближениями 2х, 2,5х и 5х для самых крупных планов. Телефотокамера также поддерживает новый алгоритм «Спортивный портрет» для снимков с использованием широкоугольного и телеобъектива, что обеспечивает быструю фокусировку и эффектное боке даже в динамично меняющихся сценах.

Новая тройная камера HONOR Falcon получила инновационный основной сенсор Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR размером 1/1,3 дюйма, что позволяет получать изображения с высочайшей детализацией и еще более широким динамическим диапазоном. Кроме того, основная камера получила автоматическую переменную диафрагму f/1.4 или f/2.0.

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Ультраширокоугольная камера 50 Мп с обзором 122 градуса поддерживает интеллектуальную коррекцию искажений, высокую детализацию изображений с точной цветопередачей и балансом белого, а также поддерживает автофокусировку для съемки макро с расстояния от 2,5 см.

Обновленная функция «Захват движения» на базе технологии HONOR AI Motion Sensing использует в 28 раз увеличенный набор данных для обучения искусственного интеллекта, что позволяет камере HONOR Falcon распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных. Эта функция охватывает более широкий спектр видов спорта и деятельности, таких как прыжки, танцы и боевые искусства и другие – это делает ее идеальной для захвата важных моментов на спортивных мероприятиях и гонках.

Экран с защитой HONOR NanoCrystal Shield и яркостью до 5000 нит

HONOR Magic 6 Pro оснащен LTPO-экраном 6,8 дюйма с частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит в режиме HDR и полноэкранной яркостью до 1600 нит, что гарантирует исключительное качество изображения даже под прямыми солнечными лучами. Смартфон получил сертификат Dolby Vision за потрясающие визуальные эффекты, новый полноэкранный режим Always-on-display и устойчивое к ударам и падениям стекло HONOR NanoCrystal Shield с повышенной на 50% плотностью кристаллов, что обеспечивает в 10 раз лучшее поглощение энергии ударов.

Традиционно для смартфонов HONOR поддерживаются инновационные технологии защиты зрения, включая рекордно высокую ШИМ-частоту 4320 Гц, обновленный «Циркадный ночной экран» с поддержкой искусственного интеллекта для еще более точной регулировки синего света в соответствии с временем суток и пользовательских привычек, а новая функция «Естественный тон» регулирует цветопередачу в зависимости от окружающего освещения.

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Кремний-углеродная батарея HONOR с устойчивостью к морозам до -20°

Для HONOR Magic 6 Pro разработан усовершенствованный кремний-углеродный аккумулятор второго поколения. Его особенностями стала увеличенная до 5600 мА·ч емкость без существенного изменения размеров, а также устойчивость к морозам до -20 градусов. Смартфон также оснащен дискретным чипом управления питанием HONOR E1, который обеспечивает лучшую работоспособность батареи на холоде при низком уровне заряда, а также позволил повысить мощность проводной быстрой зарядки HONOR SuperCharge до 80 Вт. Кроме того, в смартфоне доступна беспроводная зарядка HONOR Wireless SuperCharge мощностью 66 Вт.

Snapdragon® 8 Gen 3 обеспечивает на 30% повышенную производительность процессорных вычислений и на 25% более мощную графику, а благодаря движку Qualcomm® AI Engine технологии искусственного интеллекта на уровне платформы получили прирост быстродействия до 98%. HONOR Magic 6 Pro работает под управлением новой операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android 14.

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Одним из ключевых нововведений стало появление функций на базе искусственного интеллекта, включая Magic Portal для принципиально новых взаимодействий с интерфейсом, когда операционная система предугадывает намерения пользователя и позволяет выполнять последовательно взаимодействия с приложениями одним жестом вместо нескольких касаний экрана. Например, при выделении адреса Magic Portal позволяет сразу открыть его в Картах, поделиться изображением в мессенджере или создать из выделенного текста событие в Календаре.

HONOR Magic 6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи доступен для предзаказа в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129,99 тыс. руб. В период предзаказа действует специальное предложение: скидка 20 тыс. руб. и планшет HONOR Pad 9 (8 + 128 ГБ) в подарок.

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