Infinix запускает SMART 8 в России

Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске смартфона начального уровня SMART 8. В сравнении с предыдущей линейкой устройство получило прирост в производительности и функциональности. SMART 8 получил восьмиядерный процессор Unisoc T606. В сочетании со 128 ГБ постоянной и до 8 ГБ оперативной памяти смартфон позволит с легкостью решать любые повседневные задачи. В устройстве также используется экран с частотой обновления 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

SMART 8 будет доступен в России в двух комплектациях: 3/64 ГБ за 9 990 руб, с промо ценой 7 990 руб. по случаю старта продаж; 4/128 ГБ за 11 990 руб., с промо ценой 8 990 руб. по случаю старта продаж

Покупателям будут доступны три цветовые опции: «блестящее золото», «зеленый кристалл» и «черный лес».

SMART 8

SMART 8 получил 6,6-дюймовый дисплей с перфорацией под фронтальную камеру. Модель поддерживает функцию «Смарт панели», позволяя получать актуальную информацию по статусу зарядки, входящим вызовам и другим важным событиям. Благодаря частоте обновления экрана 90 Гц пользователи получат интерфейс с плавными анимациями. Пиковая яркость дисплея составляет 500 нит.

Корпус смартфона выполнен с применением специальной матовой текстурированной поверхности из композитных материалов. Она не собирает отпечатки пальцев, за счет чего устройство практично в использовании.

SMART 8 получил 8-ядерный процессор Unisoc Tiger T606. 12-нм чип работает на частоте до 1600 МГц и показывает больше 240 тыс. баллов в бенчмарках AnTuTu. В сочетании с 4 ГБ оперативной памяти, которые можно дополнительно расширить до 8 ГБ за счет части объема постоянного накопителя, а также до 128 ГБ встроенной памяти смартфон станет помощником в решении повседневных задач.

Объем аккумулятора SMART 8 составляет 5000 мАч и позволит ему уверенно проработать в течение всего дня. Смартфон оснащен зарядкой с универсальным разъемом Type-C.

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Основная камера SMART 8 получила 13 МП матрицу в сочетании с кольцевой вспышкой. А специальный портретный режим способен создавать эффект боке, сохраняя при этом четкое очертание лица модели.

В качестве фронтальной камеры используется 8 МП модуль. Наличие отдельной LED-вспышки поможет подчеркнуть черты лица даже в сложных условиях освещения.

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Infinix Mobility – компания, которая разрабатывает, производит и продвигает расширяющийся портфель умных устройств по всему миру под брендом Infinix, основанным в 2013 г.