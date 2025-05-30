iQOO представляет в России iQOO Z10 – смартфон с большой батареей

iQOO, независимый суббренд компании Vivo, представил флагманский смартфон iQOO Z10. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 7300 мАч, процессором Snapdragon 7s Gen 3 и иммерсивным дисплеем для защиты зрения. В России продажи iQOO Z10 стартуют 6 июня 2025 г. Смартфон будет доступен на маркетплейсах и на официальном сайте компании. Об этом CNews сообщили представители iQOO.

Аккумулятор нового поколения с кремниевым анодом позволил повысить плотность энергии. Даже при 24-часовом непрерывном использовании смартфона можно одновременно запускать до восьми приложений, сохраняя при этом не менее 10% заряда. С обновленной технологией 90 Вт FlashCharge смартфон заряжается с 1% до 50% за 33 минуты, а функция обходной зарядки позволяет питать устройство напрямую от сети, снижая нагрев аккумулятора и уменьшая количество циклов зарядки.

iQOO iQOO представляет в России iQOO Z10 – смартфон с большой батареей

iQOO Z10 стал одним из первых смартфонов на базе платформы Snapdragon 7s Gen 3. iQOO Z10 продемонстрировал высокие результаты тестов AnTuTu – 822 705 баллов.

Смартфон оснащен крупной графитовой охлаждающей пластиной площадью 7800 мм2 и интеллектуальной системой контроля температуры с девятью датчиками.

iQOO Z10 оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил сертификат SGS за низкий уровень излучения синего света, его экран использует аппаратную фильтрацию вредного излучения, тем самым заботясь о зрении. Частота ШИМ 3840 Гц снижает нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности. Пиковая яркость – 5000 нит.

Толщина iQOO Z10 составляет 7,89 мм (в версии Glacier Silver).

iQOO Z10 оснащен камерой Sony IMX882 с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией (OIS), а также 2 МП камерой для эффекта боке и 32 МП фронтальной широкоугольной камерой. Основная и фронтальная камеры поддерживают запись видео в 4К при 30 кадрах в секунду.

Официальный старт продаж iQOO Z10 в России состоится 6 июня 2025 г. Смартфоны с гарантией производителя «Ростест» можно будет приобрести через официальный интернет-магазин, а также на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Розничная цена смартфона начинается от 24 999 руб., в зависимости от конфигурации: 8 ГБ + 256 ГБ – 24 999 руб., 12 ГБ + 256 ГБ – 27 999 руб., 12 ГБ + 512 ГБ – 30 999 руб.