Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S

Huawei объявляет о начале распространения новой версии фирменной операционной системы Harmony OS 2.0 (2.0.0.191) для умных экранов Huawei Vision S. Обновление предлагает несколько новых функций, ряд усовершенствований для удобства и плавности работы, а также оптимизацию общего использования ресурсов системы.

Благодаря обновлению фирменный сервис для видеозвонков MeeTime стал запускаться быстрее, а также появилась возможность совершать видеовызовы не только при помощи смартфона, но и с помощью смарт-часов серии Huawei WATCH 3. Также в приложении появилась возможность добавления европейских телефонных номеров в список контактов, что позволяет пользователям поддерживать связь с ещё большим количеством друзей и знакомых по всему миру.

Голосовой помощник от компании «Сбер» теперь полностью интегрирован в операционную систему Harmony OS, что позволило повысить комфорт при просмотре фильмов и прослушивании музыки через мультимедийные приложения. В новой версии интерфейса Салют открывает для пользователей возможность бесплатного просмотра прямых эфиров до 20 телеканалов на смарт-экране. Помимо воспроизведения мультимедийного контента, голосовые ассистенты поддерживают большое разнообразие функций: от записи к врачу или в салон красоты до синхронного перевода песен через музыкальный сервис «СберЗвук».

С обновлением HarmonyOS 2.0 для Huawei Vision S в магазине приложений AppGallery появилось ещё больше приложений для просмотра ТВ, а также новая версия приложения КиноПоиск HD. Кроме того, на смарт-экраны теперь можно установить бета-версию приложения Яндекс.Музыка, в которой имеется обширная коллекция музыкальных треков разных жанров.

Новая версия Harmony OS 2.0 стала доступна пользователям умных экранов Huawei Vision S с 20 августа. Обновление будет распространяться по беспроводным каналам Huawei Over-the-Air (HOTA).