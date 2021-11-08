Huawei открыла в России предзаказ на смартфон nova 9

Huawei Consumer Business Group (BG) объявила о начале приёма предварительных заказов в России на смартфон Huawei nova 9, который отличается ультратонким корпусом 7,77 мм и изогнутым экраном с частотой обновления 120 Гц. Новинка обладает широкими возможностями для создания фото- и видеоконтента, включая ультракамеру Ultra Vision 50 МП, съёмку селфи-видео в 4К-разрешении, а также управление камерой со смарт-часов. Смартфон оснащён технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт и рядом функций для интеллектуального взаимодействия с устройствами.

Huawei nova 9 получил систему камер, обеспечивающую качественную съёмку в ночное время, а также съёмку панорам, портретов и крупных планов. В состав основной камеры входят модуль высокого разрешения Ultra Vision 50 МП, оснащённый крупным сенсором с диагональю 1/1,56 дюйма, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и объектив для макросъёмки. А для портретных снимков имеется датчик с функцией измерения глубины резкости, который помогает создавать более естественный эффект боке. Также Huawei nova 9 обладает новой флагманской технологией RYYB-матрицы с массивом цветных светофильтров, которые увеличивают светочувствительность сенсора на 40 процентов по сравнению со стандартными фильтрами RGGB, что позволяет получать яркие снимки с высокой детализацией даже в условиях низкого освещения. А технология повышения качества изображения XD Fusion Engine использует алгоритмы распознавания объектов и способна улучшать как фотоснимки, так и видеоролики, делая их более чёткими и выразительными.

Специально для создателей фото- и видеоконтента Huawei nova 9 оснащён фронтальной камерой с разрешением 32 МП, которая поддерживает съёмку селфи-видео в формате 4K и имеет программную систему стабилизации изображения, позволяющую снимать с рук без снижения качества картинки.

Переключаться между основной и фронтальной камерами можно прямо во время съёмки, не прерывая запись и комбинируя различные ракурсы в одном ролике без дополнительного монтажа. Функция съёмки непрерывного видео с двух модулей позволяет совмещать в одном кадре основное изображение и картинку с фронтальной камеры, чтобы показать зрителям свою реакцию на происходящие события. Кроме того, можно комбинировать общий и крупный планы, снятые на сверхширокоугольную и основную камеры. Функция дистанционного управления камерой дополнительно упрощает съёмку со штатива и смарт-часов, позволяя спускать затвор в любой удобный момент.

Huawei nova 9 в черном цвете

Huawei nova 9 получил яркий экран с диагональю 6,57 дюйма и частотой обновления кадров 120 Гц, которая обеспечивает плавное воспроизведение динамичного видео и анимации и может автоматически меняться в зависимости от просматриваемого контента, таким образом увеличивая время автономной работы батареи. Экран отображает 1,07 млрд цветов палитры P3 и обладает динамическим диапазоном HDR10, что гарантирует реалистичность изображения. Частота дискретизации сенсорной панели составляет 300 Гц, обеспечивая высокий комфорт взаимодействия с экраном, а вместе с функцией касания по нескольким точкам предоставляет преимущества в динамичных видеоиграх.

Благодаря высокоуровневой регулировке свечения экрана Huawei nova 9 автоматически настраивает оптимальную яркость в зависимости от условий освещения. Режим защиты зрения обеспечивает комфортное использование устройства на протяжении долгого времени благодаря комплексному аппаратно-программному решению для снижения уровня желтизны экрана и фильтрации синего света.

Huawei nova 9 отличается стильным дизайном благодаря сияющему оттенку, созданному с помощью процесса Starry Flash AG Glass, и ультратонкому корпусу с закруглёнными гранями. При весе 175 г смартфон обладает толщиной 7,77 мм.

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Huawei nova 9 построен на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 778G 4G с видеокартой Adreno 642L. Чтобы поддерживать продолжительную автономность, смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 4300 мА×ч. Поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт позволяет пополнять заряд даже во время коротких перерывов: чтобы зарядить батарею на 53%, необходимо 15 минут, а для полной зарядки потребуется 38 минут.

При этом новинка получила систему охлаждения нового поколения с жидким теплоносителем и графеновыми плёнками. Специальные алгоритмы на основе искусственного интеллекта оценивают температуру устройства и окружающей среды и на основании этих данных регулируют работу смартфона, обеспечивая высокую производительность без нагрева. Huawei nova 9 поддерживает новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, обеспечивающий максимальную скорость скачивания до 2,88 Гбит/с.

Работающий под управлением EMUI 12, Huawei nova 9 обладает расширенным набором функций для подключения к ПК и планшетам Huawei. Они позволяют эффективно работать с несколькими устройствами одновременно. Для управления подключениями в меню появилась вкладка Device+, позволяющая взаимодействовать с любыми периферийными устройствами Huawei, включая аудиоустройства, умные экраны и многое другое. Для подключения к ПК или планшету Huawei пользователю достаточно нажать на значок Huawei MatePad и выбрать многоэкранный режим, помогающий запускать мобильные приложения или принимать звонки на экране ноутбука.

Пользователям также доступно приложение Huawei MeeTime, с помощью которого можно совершать голосовые и видеовызовы в высоком качестве и общаться одновременно с 12 собеседниками.

Новинка представлена в цветах «Чёрный» и «Звёздно-голубой». Предварительный заказ на Huawei nova 9 стартует с 8 ноября 2021 г. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании по рекомендованной розничной цене 39999 руб.