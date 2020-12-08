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Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Huawei объявила о начале распространения новой версии фирменной оболочки EMUI 11. Она затронет 14 флагманских продуктов Huawei, среди которых смартфоны серий Huawei P40, Huawei P30, Huawei Mate 20 и планшет Huawei MatePad Pro. Впервые представленная на мобильных устройствах серии Huawei Mate 40 во время глобальной презентации продуктов 22 октября, EMUI 11 получила несколько новых функций, ряд усовершенствований в области конфиденциальности и защиты личной информации пользователей, а также более плавный и интуитивно понятный интерфейс.

EMUI 11 получила обновлённую функцию Always-on-display (AOD) с различными версиями дизайна, где используются лаконичные линии красного, жёлтого и синего цветов. Палитру экрана AOD можно настроить в соответствии с личными предпочтениями – пользователям доступна встроенная технология идентификации оттенков, которая позволяет создавать индивидуальные цветовые схемы.

В EMUI 11 впервые использована анимация с длинными планами (Long-take Animations) – приём из кинематографа, используемый для плавного перехода между двумя кадрами без монтажных склеек. Он позволяет удерживать внимание пользователя на наиболее важных частях экрана, усиливая при этом визуальное восприятие и существенно повышая эффективность распознавания элементов.

В новой версии EMUI в частности был усовершенствован интеллектуальный многооконный интерфейс. Теперь он позволяет одновременно открывать несколько плавающих окон, которые можно сворачивать в панель Quick Ball и разворачивать одним касанием. Кроме того, EMUI 11 получила возможность настройки размера окна.

Распределенная технология Huawei на базе EMUI 11 улучшила функциональность режима «Мультискрин», позволяющего эффективно работать одновременно на смартфоне и ноутбуке или смартфоне и планшете. На момент запуска новой версии интерфейса технология поддерживает работу двух активных приложений одновременно, в будущих обновлениях их число будет увеличено до трёх. Теперь пользователи могут, например, сравнивать цены в двух онлайн-магазинах, отвечать на текстовые сообщения во время просмотра телешоу и контролировать биржевые котировки, не переключаясь между устройствами.

EMUI 10.1 уже поддерживает Password Safe и другие функции защиты конфиденциальности пользователя. Комплексную защиту дополняет микроядро TEE OS, сертифицированное по стандарту CC EAL5+. Унаследовавшая данную базу, EMUI 11 получила также функцию зашифрованных заметок, которая защищает личные записи с помощью пароля или биометрической проверки. Конфиденциальные данные о фотографиях, такие как местоположение, время съёмки и модель смартфона, можно удалить перед отправкой или публикацией снимков, чтобы предотвратить их использование злоумышленниками.

EMUI 11 – интерфейс для комфортного взаимодействия в любых повседневных сценариях

Новая версия EMUI 11 получила множество усовершенствований: от дизайна до обновленной функции «Мультискрин» и многозадачных режимов работы. С момента запуска предыдущей версии EMUI 10 компания Huawei значительно ускорила темпы распространения обновлений.

Для Huawei Mate 40 Pro обновление уже доступно, для Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ и Mate 30 Pro обновление появится в декабре 2020 г. Для Huawei Mate Xs обновление будет доступно в январе, для Huawei P30, Mate 20, PORSCHE DESIGN, Mate 20 RS, Mate 20 Pro, P30 Pro, nova 5T, MatePad Pro и MediaPad M6 (10,8 дюймов) обновление появится в январе-марте 2021 г.



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