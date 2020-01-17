Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России

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Huawei сообщила что российским пользователям станет доступна новая версия операционной системы EMUI 10 в ближайшее время. В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на флагманских смартфонах Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate20 и Huawei Mate20 Pro. Другие модели бренда получат обновления OTA во втором квартале этого года.

Нововведения нацелены на обеспечение более комфортного использования смартфонов Huawei для потребителей. Благодаря EMUI 10 пользователи Huawei смогут оценить улучшенные возможности интерфейса. Обновление EMUI 10 предлагает доработанный дизайн, новые эффекты анимации, интеллектуальное взаимодействие устройств, улучшенную производительность и другие функции. Новая версия EMUI 10 коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.

Важным нововведением EMUI 10 стал механизм детерминированной задержки (Deterministic Latency Engine). Это передовая технология, способная определять QoS (качество обслуживания) и срок выполнения для каждой системной задачи. Операционная система планирует задачи в соответствии с приоритетом QoS и распределяет процессорное время, мощности графического модуля, памяти, полосы пропускания, Wi-Fi и другие ресурсы в зависимости от приоритета и сроков выполнения задачи. Это гарантирует плавное и стабильное взаимодействие пользователя со смартфоном и полностью устраняет проблемы с задержками, возникающие в ОС Android из-за нерегулируемой конкуренции между задачами.

Разработчики EMUI всегда уделяли большое внимание дизайну страниц интерфейса. В EMUI 3.0 в основе стиля лежала идея точек, линий и окружностей. В EMUI 5.0 дизайн стал минималистичным и получил простые формы, а основными цветами темы стали голубой и белый. Главной целью EMUI 9.0 стало обеспечение максимального комфорта для пользователей. В новой версии EMUI 10.0 разработчики постарались проработать каждую деталь, чтобы оптимизировать пользовательский опыт и упростить доступ к новым интеллектуальным возможностям смартфонов.

В интерфейсе появились анимированные элементы, которые активируются в различных ситуациях. Благодаря им реакции интерфейса на прикосновения стали более естественными. Новая вечерняя тёмная тема была тщательно подобрана в лаборатории Huawei. Она обеспечивает наилучший визуальный комфорт при работе с интерфейсом в вечернее и ночное время.

Обновленный интерфейс EMUI 10.0 будет доступен для следующих устройств: Huawei P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20, P30 Lite, P Smart Z, P Smart 2019, Nova 5T, P20 Pro и P20.

Для обновления телефона до EMUI 10.0 необходимо следовать инструкциям на экране смартфона (Настройки > Обновление ПО). За обновлением интерфейса также можно обратиться к сотрудникам розничных магазинов и сервисных центров Huawei. Push-уведомления о новом обновлении EMUI 10.0 будут появляться в разное время в зависимости от страны. Информация о текущей версии EMUI доступна в вашем телефоне (Настройки > Система > О телефоне).