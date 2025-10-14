«М.Видео» объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad 12 X

«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad 12 Х с 12-дюймовым экраном с технологией PaperMatte, ИИ-решениями и поддержкой нового стилуса Huawei M-Pencil Pro с расширенным функционалом. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Обновленный планшет Huawei MatePad 12 Х оснащен 12-дюймовым экраном PaperMatte с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Экран поддерживает разрешение 2,8К.

На планшете Huawei MatePad 12 Х установлено множество приложений для офисной работы и цифрового творчества, которые обычно можно увидеть только на компьютере, например, ПК-версия WPS Office, с помощью которой также можно работать с таблицами, презентациями и большими документами и приложение Filmora для монтажа видео.

ИИ решения помогают быстрее справляться с задачами, упрощая учебу, работу и творчество. Включены все функции «Алисы Про» и умного ассистента: построение маршрутов, заказ такси, управление будильниками, звонками, музыкой и запуском некоторых приложений, Live-режим позволяет пользователям общаться с ней через камеру в реальном времени. Быстрая кнопка для поиска на стилусе включает распознавание контента на экране и поиск о нем в «Яндексе». Помощь в работе с текстом (резюмирование, оптимизация текста в заметках «Блокнот», исправление ошибок).

Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе с толщиной 5,9 мм и весом 555 грамм и при этом оснащен батареей 10100 мАч, которая обеспечивает 14 часов непрерывного воспроизведения видео, сохраненных на устройстве, а также поддерживает зарядку Huawei SuperCharge 66 Вт. Устройство доступно в двух цветах — белом и зеленом. Планшет Huawei MatePad 12 X совместим с умной клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard, вес которой составляет 308 г.

Huawei M-Pencil Pro3 — это новый стилус серии Pro от Huawei. Интуитивный жест сжатия оптимизирует взаимодействие со стилусом, а жест поворота добавляет реалистичности процессу письма и рисования. Стилус поддерживает работу с тремя видами перьев (для обычного письма, письма мелким шрифтом и рисования).

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»

Huawei MatePad 12 X версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard — 54 999 руб. Покупатель получает стилус Huawei M-Pencil Pro за 1 руб., а также один год защиты экрана в подарок.

Huawei MatePad 12 X в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard — 49 999 руб. При покупке покупатель получает скидку 5000 руб., а также один год защиты экрана в подарок.

В будущем M-Pencil Pro (с тремя видами перьев) можно будет приобрести отдельно за 9 999 руб.