В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ планшета Huawei MatePad 11,5 2025

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad 11,5 2025. Обновленный планшет Huawei MatePad 11,5 2025 — мобильный планшет «3-в-1». Отличительная особенность устройства состоит в том, что он оснащен экраном PaperMatte, в котором используются оптические технологии. Благодаря этому экран PaperMatte, которым ранее оснащали только флагманские планшеты, теперь стал доступен более широкой аудитории. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Экран PaperMatte на планшете MatePad разработан на базе технологий нанотравления стекла и магнетронного нанооптического покрытия, которые защищают от бликов и рассеивают свет, обеспечивая комфорт для глаз. Благодаря этому изображение на экране остается четким даже под прямыми солнечными лучами и в ярко освещенных офисах. Нанотравление стекла предполагает нанесение на поверхность экрана специальных текстур, которые воссоздают ощущение письма на бумаге. Планшет поддерживает работу со стилусом Huawei M-Pencil третьего поколения. Устройство также оснащено множеством функций и технологий для защиты зрения, таких как круговая поляризация и DC-затемнение, которые обеспечивают комфортное использование.

На планшете Huawei MatePad 11,5 2025 установлены приложения для офисной работы и цифрового творчества, которые обычно можно увидеть только на компьютере, например, ПК-версия WPS Office. В приложении «Блокнот» появились новые функции, например, функция улучшения рукописного текста на базе искусственного интеллекта.

Huawei MatePad 11,5 2025 оснащен батареей 10100 мАч, которая обеспечивает 14 часов непрерывного воспроизведения видео, сохраненных на устройстве, а также поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge 40 Вт.

Устройство доступно в двух цветах — сиреневый и «космический серый».

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»

Huawei MatePad 11,5 версия PaperMatte в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard — 31 999 руб.. При покупке до 29 сентября 2025 г. покупатель получает скидку 3 000 руб., стилус Huawei M-Pencil третьего поколения за 1 руб., а также продленную гарантию до двух лет в подарок (год базовый + год бонусом).

Huawei MatePad Pro 11,5 версия PaperMatte в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ — 26 999 руб. При покупке до 29 сентября 2025 г. покупатель получает скидку 3 000 руб., стилус Huawei M-Pencil третьего поколения за 1 руб., а также продленную гарантию до двух лет в подарок (год базовый + год бонусом).

Huawei MatePad Pro 11,5 8 ГБ + 128 ГБ по промоцене — 21 999 руб. При покупке до 29 сентября 2025 г. покупатель получает скидку 3 000 руб., стилус Huawei M-Pencil третьего поколения за 1 руб., а также продленную гарантию до двух лет в подарок (год базовый + год бонусом).