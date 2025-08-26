Разделы

Техника
|

В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ планшета Huawei MatePad 11,5 2025

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad 11,5 2025. Обновленный планшет Huawei MatePad 11,5 2025 — мобильный планшет «3-в-1». Отличительная особенность устройства состоит в том, что он оснащен экраном PaperMatte, в котором используются оптические технологии. Благодаря этому экран PaperMatte, которым ранее оснащали только флагманские планшеты, теперь стал доступен более широкой аудитории. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Экран PaperMatte на планшете MatePad разработан на базе технологий нанотравления стекла и магнетронного нанооптического покрытия, которые защищают от бликов и рассеивают свет, обеспечивая комфорт для глаз. Благодаря этому изображение на экране остается четким даже под прямыми солнечными лучами и в ярко освещенных офисах. Нанотравление стекла предполагает нанесение на поверхность экрана специальных текстур, которые воссоздают ощущение письма на бумаге. Планшет поддерживает работу со стилусом Huawei M-Pencil третьего поколения. Устройство также оснащено множеством функций и технологий для защиты зрения, таких как круговая поляризация и DC-затемнение, которые обеспечивают комфортное использование.

6.jpg

М.Видео-Эльдорадо

На планшете Huawei MatePad 11,5 2025 установлены приложения для офисной работы и цифрового творчества, которые обычно можно увидеть только на компьютере, например, ПК-версия WPS Office. В приложении «Блокнот» появились новые функции, например, функция улучшения рукописного текста на базе искусственного интеллекта.

Huawei MatePad 11,5 2025 оснащен батареей 10100 мАч, которая обеспечивает 14 часов непрерывного воспроизведения видео, сохраненных на устройстве, а также поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge 40 Вт.

Устройство доступно в двух цветах — сиреневый и «космический серый».

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Huawei MatePad 11,5 версия PaperMatte в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard — 31 999 руб.. При покупке до 29 сентября 2025 г. покупатель получает скидку 3 000 руб., стилус Huawei M-Pencil третьего поколения за 1 руб., а также продленную гарантию до двух лет в подарок (год базовый + год бонусом).

Huawei MatePad Pro 11,5 версия PaperMatte в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ — 26 999 руб. При покупке до 29 сентября 2025 г. покупатель получает скидку 3 000 руб., стилус Huawei M-Pencil третьего поколения за 1 руб., а также продленную гарантию до двух лет в подарок (год базовый + год бонусом).

Huawei MatePad Pro 11,5 8 ГБ + 128 ГБ по промоцене — 21 999 руб. При покупке до 29 сентября 2025 г. покупатель получает скидку 3 000 руб., стилус Huawei M-Pencil третьего поколения за 1 руб., а также продленную гарантию до двух лет в подарок (год базовый + год бонусом).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: