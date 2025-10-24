«М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 12 X и стилуса Huawei M-Pencil Pro

«М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 12 X с технологией PaperMatte с возможностями защиты зрения, продвинутыми ИИ-решениями и поддержкой нового стилуса Huawei M-Pencil Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei MatePad 12 Х оснащен 12-дюймовым экраном PaperMatte с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Экран получил разрешение 2,8К.

Планшет получил множество приложений для работы, учебы и творчества: ПК-версия WPS Office и приложение GoPaint, а также «Блокнот». ИИ решения в Huawei MatePad 12 X помогают быстрее справляться с задачами: включены все функции «Алисы Про» и умного ассистента, быстрая кнопка для поиска на стилусе включает распознавание контента на экране и поиск в «Яндексе». Также есть помощь в работе с текстом (резюмирование, оптимизация текста в заметках «Блокнот», исправление ошибок).

Huawei MatePad 12 X оснащен батареей 10100 мАч, что обеспечивает 14 часов непрерывного воспроизведения видео, сохраненных на устройстве. Также поддерживается режим умного энергосбережения, который избавит пользователей от лишних забот. При использовании зарядного устройства 66 Вт, которое входит в комплект поставки планшета, батарею можно зарядить до 100% всего за 85 минут в режиме «Турбозарядки».

Обновленный планшет Huawei MatePad 12 Х получил цельнометаллическом корпус с толщиной 5,9 мм и весом 555 грамм. Устройство доступно в двух цветах — белом и зеленом.

Планшет Huawei MatePad 12 X идет в комплекте с умной клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard, вес которой составляет 308 г.

Новый стилус Huawei M-Pencil Pro получил расширенный функционал, предназначенный для профессиональной и творческой работы. Устройство поддерживает до 16 384 уровней чувствительности к нажатию, оснащено тремя типами сменных перьев для письма, рисования.

Стоимость новинок на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо»

Huawei MatePad 12 X версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard — 54 999 руб. Покупатель получает стилус Huawei M-Pencil Pro за 1 руб., а также 1 год защиты экрана в подарок.

Huawei MatePad 12 X в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ с клавиатурой Huawei Smart Magnetic Keyboard — 49 999 руб. При покупке покупатель получает скидку 5000 руб., а также 1 год защиты экрана в подарок.

M-Pencil Pro (с тремя видами перьев) можно приобрести отдельно за 9999 руб.