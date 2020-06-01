Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены

Huawei Consumer Business Group представила в России планшет Huawei MatePad — удобный инструмент для обучения, общения и досуга. Планшет оснащён ярким безрамочным экраном с диагональю 10,4 дюйма, функцией защиты зрения, мощной аудиосистемой, процессором Kirin 810 и набором интеллектуальных технологий, упрощающих решение повседневных задач.

Huawei MatePad унаследовал дизайн флагманской модели, которые дополняются премиальной отделкой корпуса и ярким экраном. Благодаря узким рамкам шириной 7,9 мм полезная площадь экрана достигает 84%. Центральная рамка с антеннами беспроводной связи интегрирована в единое целое с корпусом, образуя лёгкую и компактную конструкцию при весе 450 г.

Планшет Huawei MatePad получил безрамочный 2К-экран с диагональю 10,4 дюйма, разрешением 2000×1200 и плотностью пикселей 224 PPI. Он способен воспроизводить 70,8% цветовой палитры NTSC, обеспечивая яркое и естественное изображение с высокой детализацией и контрастом. Разработанная Huawei технология улучшения изображения ClariVu, представляющая собой набор алгоритмов оптимизации, повышает насыщенность и чёткость тёмных кадров и сцен.

Благодаря поддержке технологии Histen 6.0 Huawei MatePad обеспечивает объёмное звучание с эффектом полного погружения. Четыре высокоамплитудных динамика и четырехканальный усилитель подарят высокое качество звучания во время игр и при просмотре кинофильмов. Настройка системы экспертами Harman Kardon гарантирует чёткое воспроизведение даже самых сложных звуковых сцен.

Huawei MatePad построен на базе энергоэффективного 8-ядерного процессора Kirin 810, изготовленного по технологическому процессу 7 нм. В состав процессора входят два ядра Cortex A76, работающих на частоте 2,27 ГГц и шесть малых экономичных ядер A55. За распределение ресурсов процессора отвечает интеллектуальный алгоритм, обеспечивающий эффективную работу устройства в различных режимах. Модифицированный графический модуль Mali-G52 и технология оптимизации видео GPU Turbo 3.0 обеспечивают плавность работы графического интерфейса при воспроизведении видео в высоком разрешении и ресурсоёмких видеоиграх. В состав процессора Kirin 810 входит также модуль нейронных вычислений Da Vinci, отвечающий за обработку алгоритмов искусственного интеллекта и открывающий широкие возможности для реализации интеллектуальных функций, которые повышают комфорт и упрощают решение повседневных задач современных пользователей. Эффективные алгоритмы энергосбережения и батарея с номинальной ёмкостью 7250 мА×ч обеспечивают работу устройства до 12 часов в режиме просмотра загруженного видео или до 7 часов в режиме видеоигр.

Интерфейс EMUI 10.1, под управлением которой работает планшет, поддерживает несколько интеллектуальных функций на основе фирменной технологии Huawei. Многооконный режим Multi-Window позволяет выводить на экран до двух приложений одновременно. Также пользователь может открыть третье приложение и отвечать на текстовые сообщения в плавающем окне, возникающем поверх активного приложения без необходимости закрывать его. Функция разделения экрана APP Multiplier позволяет разделять экран одного приложения на два окна и независимо управлять ими.

Функция «Мультискрин» делает возможным кроссплатформенное взаимодействие устройств Huawei, создавая единую экосистему. После подключения пользователь может передавать файлы с планшета на смартфон и обратно одним жестом, запускать приложения и совместно использовать периферийные устройства, такие как клавиатура, стереосистема и камера. Например, пользователь может слушать через планшет аудиотреки, сохранённые на смартфоне, совершать звонки и отвечать на текстовые сообщения через экран планшета. Для обеспечения безопасности, после каждой сессии обмена экранами все записи разговоров и текстовые сообщения стираются из памяти планшета.

Huawei MatePad получил полный набор функций и технологий для организации дистанционного обучения и досуга в любой момент, там, где это необходимо. Широкоугольная фронтальная камера с разрешением 8 МП и углом обзора 107°, система из четырёх микрофонов с распознаванием и захватом звука на расстоянии до пяти метров гарантируют комфортное взаимодействие пользователей по обе стороны экранов.

Режим защиты зрения, сертифицированный компанией TÜV Rheinland, снижает нагрузку на глаза при длительном использовании планшета. Новый режим электронной книги регулирует контрастность, яркость и четкость экрана для более удобного чтения.

Специальный детский режим планшета — это безопасное пространство для обучения и развлечения детей. Функции родительского контроля позволяют управлять доступом детей к контенту и приложениям, выбирать приложения и время их использования.

Huawei MatePad будет доступен в России в полночном сером цвете. Предварительный заказ на новое устройство начнётся 5 июня 2020 года. При оформлении предзаказа на планшет в официальном интернет-магазине Huawei покупатели получат в подарок – беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 и скидку 50% на стилус Huawei M-Pencil.

Рекомендованная розничная цена зависит от характеристик продукта: MatePad 4 ГБ+64 ГБ, Wi-Fi обойдется в 21 990 руб., MatePad 4 ГБ+64 ГБ, LTE в 23 990 руб.

Также в рамках специального предложения обладатели нового планшета Huawei MatePad получат шесть месяцев бесплатного доступа к онлайн-кинотеатру IVI, где представлена обширная коллекция фильмов, мультфильмов и сериалов. Получить промо-код для активации доступа возможно в период с 12 июня по 30 сентября 2020 года.