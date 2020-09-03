Honor представила первый планшет на российском рынке – Honor Pad V6

Honor представляет планшет Honor Pad V6, построенный на базе 7-нм процессора Kirin 985 и оснащённый экраном с диагональю 10,4 дюйма. Устройство получило набор актуальных функций и решений, среди которых технология мгновенной передачи данных Magic-link 2.0 с режимом «Мультиэкран», поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, аудиосистема со стереодинамиками, возможность подключения стилуса Honor Magic-Pencil и беспроводной клавиатуры Honor Wireless Keyboard. Новый планшет расширяет портфолио умных устройств в рамках связанной экосистемы «1+8+N» и представляет собой универсальный инструмент для выполнения ежедневных задач в различных сценариях использования.

Honor продолжает развивать собственную экосистему Honor life, расширяя портфолио интеллектуальных устройств и стратегию «1+8+N», где «1» символизирует центральное устройство – смартфон, «8» – прочие приоритетные для пользователей устройства, объединенные технологиями беспроводной синхронизации Magic-link и HiLink, куда относится новый планшет Honor Pad V6, а «N» – неограниченное количество устройств Интернета вещей в рамках платформы Honor CHOICE. Продукты Honor CHOICE производятся в сотрудничестве с ведущими отраслевыми партнерами бренда и предлагают пользователям разнообразные инструменты для решения повседневных задач.

Планшет Honor Pad V6 создан на базе 8-ядерного процессора Kirin 985, выполненного по 7-нм техпроцессу. Благодаря четырём большим ядрам Cortex-A76 и четырём малым ядрам Cortex-A55 процессор сочетает высокую вычислительную мощность и энергоэффективность при выполнении различных задач. За рендеринг графики отвечает графический процессор Mali-G77.

Планшет поддерживает технологию беспроводного соединения Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 2,4 Гбит/с на полосе пропускания 160 МГц. Новый стандарт обеспечивает более качественный приём на увеличенной дистанции, более уверенное проникновение сигнала сквозь препятствия, а также стабильность соединения при большом количестве подключённых к сети устройств.





Honor Pad V6 оснащён 2K-экраном с разрешением 2000×1200 пикселей, диагональю 10,4 дюйма и узкими рамками шириной 7,9 мм, благодаря которым полезная площадь экрана составляет 84%. Экран способен воспроизводить 100% цветовой гаммы sRGB и поддерживает технологию ClariVu, повышающую чёткость и яркость изображения. Мультимедийные возможности дополняет четырёхканальная аудиосистема с технологией объёмного звучания Histen 6.1, способная создавать мощные и реалистичные иммерсивные эффекты при воспроизведении различных типов аудио- и видеофайлов. Также планшет Honor Pad V6 оснащён матричной основной камерой 13 МП с автофокусом и фронтальной камерой 8 МП для создания качественных фотографий и передачи изображения во время видеозвонков.

Honor Pad V6 поддерживает технологию мгновенной передачи данных Magic-link 2.0, которая обеспечивает беспроводное подключение смартфона к планшету, а также планшета к ноутбуку. Режим «Мультиэкран» позволяет перемещать файлы с одного устройства на другое простым перетаскиванием, а также управлять смартфоном с экрана планшета. Honor Pad V6 получил целый ряд функций для эффективной работы и обучения, среди которых режим нескольких окон, позволяющий выводить на экран до трёх активных окон с разными приложениями, например, видеотрансляцию онлайн-семинара, заметки и страницу браузера, либо страницу интернет-магазина и видеоплеер. Другая функция — App Multiplier — позволяет открывать некоторые приложения дважды в соседних окнах, чтобы работать одновременно, например, со списком контактов или товаров и детальными описаниями в соседнем окне без необходимости постоянно возвращаться назад.

Шестигранный стилус Honor Magic-Pencil длиной 160 мм по форме и размеру напоминает обычный карандаш, что делает работу с ним естественной и привычной даже для новичков. Стилус распознаёт 4096 уровней нажатия и отличается высокой точностью и мгновенной отдачей. Простое касание экрана стилусом автоматически запускает приложения «Заметки», позволяя быстро записывать идеи и всю необходимую информацию. А подключение беспроводной клавиатуры Honor Wireless Keyboard повысит комфорт при наборе текста и работе с документами.

Благодаря энергоёмкой батарее с номинальной ёмкостью 7250 мАч планшет Honor Pad V6 способен работать без подзарядки до 13 часов в режиме воспроизведения видео в формате HD или до 10,5 часов в режиме офисных приложений.

Honor Pad V6 выполнен в чёрном глянцевом корпусе, который оптимально подходит для любой ситуации, от учебной аудитории до важных переговоров. Задняя панель планшета имеет градиентный дизайн, вдохновленный явлением рассеяния света, известным как эффект Тиндаля.

Предзаказ планшета Honor Pad V6 открывается 4 сентября на сайте официального интернет-магазина Honor. При оформлении покупки устройства в этот период пользователи получат подарок на выбор: стилус Honor Magic-Pencil, беспроводную клавиатуру Honor Wireless Keyboard или беспроводные наушники, а при подписке на сайте – дополнительную скидку. Официальные продажи планшета Honor Pad V6 в России стартуют 18 сентября. Цена планшета в цвете полночный чёрный с 6 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 128 ГБ составит 29 990 рублей.