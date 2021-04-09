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Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото

Техника

Huawei Consumer Business Group (BG) представила в России обновленный планшет Huawei Matepad с экраном 10,4 дюйма, объемом памяти 64 ГБ, производительным процессором Kirin 820 и целым набором функций для многозадачной работы. Планшет поддерживает стандарт Wi-Fi 6, который обеспечивает более быструю и стабильную беспроводную связь. Устройство также получило стереосистему Harman/Kardon c четырьмя динамиками. Данный планшет стал вторым в серии устройством, получившим обновление. Ранее в феврале 2021 г. был представлен Huawei Matepad в конфигурации 128 ГБ.

Восьмиядерный процессор Kirin 820, изготовленный по 7-нм технологическому процессу и работающий на частоте до 2,36 ГГц, обеспечивает планшету быстродействие при работе с ресурсоемкими приложениями и в многозадачных режимах. Интегрированный графический модуль Mali-G57 гарантирует плавное воспроизведение игровой графики, видеороликов и другого визуального контента. Новый нейронный модуль, построенный на архитектуре Da Vinci, демонстрирует на 73% более высокую скорость обработки алгоритмов искусственного интеллекта по сравнению с предыдущим поколением. Huawei Matepad поддерживает стандарт Wi-Fi 6, благодаря которому пиковая скорость скачивания достигает 2,400 Мбит/с, открывая возможности для просмотра потокового видео без буферизации и скоростной передачи больших файлов. Продолжительную работу устройства в течение всего дня обеспечивает аккумулятор емкостью 7250 мА×ч. Технология быстрой зарядки 10В/2,25A позволяет пополнять батарею на 100% за 2,5 часа.

10,4-дюймовый экран с узкими рамками занимает 84% фронтальной поверхности устройства. Разрешение 2000х1200 и плотность пикселей 225 ppi обеспечивают высокую детализацию изображения и визуальный комфорт. Фирменная технология Huawei ClariVu динамически оптимизирует насыщенность и резкость изображения в соответствии с типом воспроизводимого контента. Планшет получил сертификат Low Blue Light от компании TÜV Rheinland, подтверждающий низкий уровень синей составляющей подсветки, что снижает утомление глаз при длительной работе.

Планшет оснащен стереосистемой с четырьмя динамиками, которая прошла сертификацию в компании Harman/Kardon и на аппаратном уровне оптимизирована для многоканального звучания. Система поддерживает аудиоэффекты Huawei Histen 6.1, обеспечивая трехмерное пространственное аудио и предоставляя пользователям полный контроль с помощью встроенного эквалайзера. Технология усиления басов использует интеллектуальные алгоритмы для анализа источника сигнала и оптимизирует громкость и детализацию. Режим естественного звучания позволяет услышать звук таким, каким он был записан на исходный носитель.

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Планшет Huawei Matepad с экраном 10,4 дюйма

Huawei Matepad поддерживает различные режимы работы: многооконный режим Multi-Window, функцию «Мультискрин» и обновленную функцию APP Multiplier, которая позволяет изменять размер окон приложений простым перетаскиванием разделителя в середине экрана. Кроме того, пользователи могут выбирать режим отображения по умолчанию для каждого приложения, совместимого с APP Multiplier. Например, приложения для чтения электронных книг можно по умолчанию выводить на полный экран, а приложения для повышения производительности, такие как текстовые редакторы — в режиме разделенного экрана. Функция «Мультискрин» Huawei Share позволяет в один клик подключать планшет к смартфону Huawei, чтобы управлять устройствами с одного экрана, перемещать файлы, запускать мобильные приложения.

Дополнительные мультимедийные возможности обеспечивают основная и широкоформатная фронтальная камеры с разрешением 8 МП, система с четырьмя микрофонами и технологией шумоподавления, а также возможность подключения стилуса Huawei M-Pencil, который предлагает точное и плавное управление благодаря 4096 уровням чувствительности к нажатиям.

Обновленный планшет Huawei Matepad в цвете «полночный серый» и конфигурации 4 ГБ + 64 ГБ (Wi-Fi) с 13 апреля 2021 г. появится в продаже в официальном интернет-магазине Huawei и с 20 апреля 2021 г. в магазинах-партнерах компании. Рекомендованная розничная цена устройства составит 23990 руб.



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