Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена

Huawei Consumer Business Group (BG) представила планшет Huawei MatePad, который получил ряд значительных обновлений: производительный процессор Kirin 820, увеличенный объем встроенной памяти и оптимизированное время заряда батареи. Устройство поддерживает новый стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6 и имеет обширный набор мультимедийных функций.

Обновлённый планшет унаследовал фирменный дизайн FullView, ставший визитной карточкой линейки. 2К-экран планшета Huawei MatePad с диагональю 10,4 дюйма и соотношением сторон 16:9 обрамлён тонкими рамками шириной 7,9 мм, благодаря которым полезная площадь экрана составляет 84% от площади фронтальной поверхности корпуса. Экран отличается высокой точностью цветопередачи и способен воспроизводить 100% оттенков палитры sRGB.

Фирменная технология Huawei ClariVu динамически настраивает насыщенность и резкость в соответствии с отображаемым контентом. Huawei MatePad имеет режим защиты зрения, сертифицированный компанией TÜV Rheinland, фильтрация синей составляющей спектра подсветки обеспечивает визуальный комфорт при длительной работе, особенно при слабом освещении. Специальный режим чтения электронных книг eBook позволяет планшету автоматически подстраивать контрастность, яркость, цветовую гамму и другие параметры, делая изображение максимально похожим на печатный текст, что гарантирует удобство и безопасность для зрения.

8-ядерный процессор Kirin 820 с тактовой частотой 2,36 ГГц, созданный по 7-нм техпроцессу, обеспечивает обновленной версии Huawei MatePad повышенную производительность и плавную работу. Интегрированный графический модуль Mali-G57 гарантирует высокое качество видео в играх и других приложениях с динамичным визуальным рядом. Нейронный модуль на базе архитектуры Da Vinci предоставляет на 73% более высокую скорость обработки интеллектуальных алгоритмов по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, обновленный планшет поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 с максимальной скоростью скачивания до 2400 Мбит/с, что позволяет смотреть видеотрансляции в высоком качестве без буферизации и быстро передавать файлы большого размера.

Помимо высокой производительности, Huawei MatePad отличается продолжительным временем автономной работы. Благодаря малому энергопотреблению и интеллектуальным алгоритмам энергосбережения полного заряда аккумулятора ёмкостью 7250 мАч хватает на 12 часов работы в режиме просмотра интернет-страниц или на 12,5 часа просмотра видео в формате Full HD. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки 10 В / 2,25 А, позволяющую заряжать его во время коротких перерывов: пополнить заряд планшета до 30% можно за полчаса, а полная зарядка занимает 2,5 часа.

Новый Huawei MatePad оснащён аудиосистемой с четырьмя динамиками и настройкой звука от Harman Kardon. Фирменная технология Huawei Histen 6.1 обеспечивает объёмное звучание и имеет встроенный эквалайзер. Усилитель басов анализирует источник сигнала и оптимизирует громкость и детализацию звука. Для тех, кто предпочитает слушать необработанное аудио, есть режим Natural, в котором система воспроизводит звук в точном соответствии с источником сигнала.

Обновлённый Huawei MatePad поддерживает функцию «Мультискрин» Huawei Share, которая позволяет мгновенно подключать смартфон Huawei к планшету, давая доступ к файлам и приложениям, а также использовать общую периферию, упрощая выполнение множества повседневных задач. Входящий в пакет Huawei Share режим разделения окна APP Multiplier выводит одно и то же приложение в два соседних окна, значительно упрощая работу с мессенджерами, приложениями и офисными документами. Расширились и возможности многооконного режима Multi-Window. Для одновременного вывода двух приложений на экран достаточно сделать свайп слева на право, а затем выбрать приложения в появившемся окне. В дополнение пользователь может вывести приложение в плавающее окно, чтобы, например, ответить на сообщение, не отрываясь от текущих задач.

Для каждого совместимого приложения можно установить режим отображения по умолчанию. Например, приложение для чтения электронных книг можно выводить на полный экран, а рабочие приложения, такие как текстовые редакторы – настроить на вывод в отдельную часть экрана.

Построенное на базе фирменной распределённой технологии Huawei, приложение Cross Device Photo Gallery предлагает удобный способ управления фотоархивом с доступом с разных фирменных устройств. Пользователь может подключить все галереи, зарегистрированные на один аккаунт Huawei ID, чтобы иметь доступ к снимкам с любого устройства Huawei, а также искать, просматривать и скачивать фотографии и видео.

Обновлённый планшет Huawei MatePad в цвете полночный серый появится в продаже 18 февраля 2021 года в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Рекомендованная розничная цена за версию 4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi) составит 26 990 рублей.