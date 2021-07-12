Huawei Consumer Business Group открывает новое бизнес-направление в России

Huawei Consumer Business Group объявила о расширении каналов продаж и представила специализированный модельный ряд, ориентированный на корпоративных покупателей. В настоящий момент в нём представлены ноутбуки, настольные ПК, мониторы. В партнёрстве с компаниями Merlion и OCS, широкопрофильными дистрибьюторами на российском рынке, это позволит предоставить сервисы, технологии и продукты Huawei корпоративным пользователям, а также достичь высоких показателей продаж и обеспечить наличие товара в быстром доступе в региональной складской сети.

На начальном этапе компания Huawei предоставит корпоративные модели ноутбуков серий B3 и B5 на базе процессоров Intel i3, i5, i7 и AMD Ryzen 5. Устройства оснащены криптографическими модулями TPM/FTM, веб-камерой, расположенной в клавиатуре, и сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку включения ноутбука.

Кроме этого, корпоративным покупателям станут доступны модели настольных ПК Huawei MateStation S на базе процессоров AMD последнего поколения. Устройства имеют компактный корпус, а благодаря эффективной системе охлаждения обеспечивают низкий уровень шума. Они оснащены двойной антенной Wi-Fi и Bluetooth 5.0, которые дают в два раза большую пропускную способность и дальность соединения. Корпус ПК имеет большое количество разъёмов, в том числе и на фронтальной стороне: в дополнение к стандартным интерфейсам имеется USB-C, USB 3.2, VGA, HDMI и COM. Huawei MateStation S, как и ноутбуки, поддерживает технологию Huawei Share, которая даёт возможности отображения экрана мобильного устройства на экране ПК, беспроводного переноса файлов и подключения с помощью NFC. Комплект можно дополнить фирменной металлической клавиатурой со сканером отпечатка пальца, а также компьютерной мышью Huawei.

В то же время компания предлагает корпоративным пользователям мониторы Huawei Display 23.8” с функциями защиты зрения, высоким качеством изображения и коротким временем отклика, а также многофункциональные смарт-экраны Huawei Vision с диагональю экрана 55 и 65 дюймов.

«Huawei, мировой лидер в разработке самого широкого спектра ИТ-решений, неизменно предлагает корпоративному сегменту технологии и продукты с лидирующим на рынке качеством. Направление компьютерной техники и мобильной электроники для корпоративных клиентов сегодня — как никогда перспективное, при этом достаточно конкурентное. Мы хорошо понимаем потребности наших партнёров и с уверенностью можем сказать, что новые высокотехнологичные продукты Huawei будут пользоваться большим спросом. Многолетнее сотрудничество Merlion и Huawei позволит предложить российским компаниям широкие возможности и выгодные условия для реализации любой бизнес-идеи», — сказал Дмитрий Виноградов, генеральный директор компании Merlion.

«Компания OCS с удовольствием присоединяется к динамично развивающемуся в России бизнесу Huawei CBG в части поставок на российский рынок коммерческих ПК, ноутбуков и мониторов, предложив со своей стороны широчайшее географическое покрытие и профессиональную команду, ориентированную именно на сегмент коммерческих клиентских устройств, работающую во всех регионах присутствия OCS. Один из наших важных приоритетов на сегодня — расширение и усиление дистрибьюторского портфеля, в том числе в сегменте клиентского оборудования. Рады новому партнёрству и надеемся на взаимный успех», — сказал Дмитрий Клешнин, вице-президент OCS Distribution.

В ближайшее время Huawei планирует организацию презентаций и тренингов для партнёров по новым продуктам как в Москве, так и в других городах России.