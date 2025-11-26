Получите все материалы CNews по ключевому слову
Метриум Групп Metrium
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Метриум Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 424 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 345 1
|Хуснуллин Марат 12 1
|Сазонова Наталья 1 1
|Коркка Надежда 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156230 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45582 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8082 1
|Fortune Global 500 287 1
|S&P 500 561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402686, в очереди разбора - 733021.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.