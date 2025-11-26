Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186191
ИКТ 14444
Организации 11196
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26417
Персоны 80216
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Метриум Групп Metrium


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.11.2025 Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель 1
16.02.2022 В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья 1
26.09.2019 «Метриум» внедрила технологию распознавания документов Smart IDReader 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Метриум Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 424 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1966 1
CBRE Group 6 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 345 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56994 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2449 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3602 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33847 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3747 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1558 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 221 1
Хуснуллин Марат 12 1
Сазонова Наталья 1 1
Коркка Надежда 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156230 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45582 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8082 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5294 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6651 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 536 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8226 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1709 1
Паспорт - Паспортные данные 2723 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6068 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17361 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 665 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
Fortune Global 500 287 1
S&P 500 561 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402686, в очереди разбора - 733021.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще