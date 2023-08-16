В России поступил в продажу Honor Pad X9 — планшет с большим экраном 120 Гц

В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в DNS, Ozon, «Ситилинк», МТС, «Мегафон» и др. поступил в продажу планшет Honor Pad X9 в металлическом корпусе толщиной 6,9 мм при весе 495 г. Новинка наделена большим 11,5-дюймовым экраном Honor FullView c разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также аудиосистемой из шести динамиков, расположенных по трем сторонам.

Honor Pad X9 оснащен 11,5-дюймовым экраном Honor FullView. Экран дополнен высоким разрешением 2000x1200 пикселей, цветовым охвату 100% sRGB и поддержкой отображения 1,07 млрд цветов. Экран занимает 86% лицевой панели.

Динамическая частота обновления экрана до 120 Гц обеспечивает Honor Pad X9 плавную работу приложений и интерфейса, а также более экономичный расход энергии при выполнении менее требовательных задач, таких как чтение электронных книг. Благодаря автоматической настройке частоты обновления экрана работа приложений будет оптимизирована в зависимости от сценария использования.

В Honor Pad X9 используются новейшие технологии защиты зрения. Динамическая яркость экрана стимулирует активность цилиарной мышцы глаз, чтобы снизить усталость глаз при длительном использовании. Режим «Циркадный ночной экран» в вечернее время отображает картинку в более теплых тонах и снижает количество излучаемого синего света, помогая выработке мелатонина для улучшения качества сна.

Honor Pad X9

Планшет оснащен шестью разнонаправленными динамиками, которые обеспечивают объемное звучание, с подчеркнутыми низкими частотами. Технология Honor Histen автоматически определяет тип контента и оптимизирует звук, а технология улучшения голоса Vocal Enhancemen распознает и подчеркивает речь для более эффективного прослушивания обучающих материалов и проведения онлайн-уроков.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 4G изготовлен по технологии 6 нм и обеспечивает производительность для повседневного использования, игр, работы и других развлечений. Технологии Honor Turbo Engines оптимизируют работу процессора для слаженного функционирования аппаратного и программного обеспечения.

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Накопитель емкостью 128 ГБ позволяет хранить обширную медиатеку: до 26 880 изображений, 10 752 песен или 430 HD-видео. Оперативная память 4 ГБ обеспечивает эффективную работу в режиме многозадачности, а технология Honor OS Turbo позволяет расширить оперативную память на 3 ГБ за счет накопителя.

Honor Pad X9 оснащен аккумулятором емкостью 7250 мАч для работы без подзарядки в течение всего дня. Планшет поддерживает до 13 часов воспроизведения потокового видео или до 12 часов воспроизведения музыки.

Honor Pad X9 работает под управлением MagicOS 7.1 на базе Android 13. Honor Connect позволяет работать с уведомлениями с нескольких устройств Honor на одном экране, передавать файлы между ними, а также открывать до трех установленных на смартфоне приложений и работать с ними на большом экране планшета.

Honor Pad X9 уже доступен в цвете «Космический серый» в магазинах электроники и на маркетплейсах. В период с 16 августа по 11 сентября 2023 г. действует специальное предложение: приобрести Honor Pad X9 можно за 22 999 руб. Позже стоимость составит 24 999 руб.