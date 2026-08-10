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Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook

Международная технологическая компания Infinix объявила о расширении линейки ноутбуков Xbook. Модели B14 и B16 представляют собой решения для работы, учебы и базовых задач, сочетающие актуальные характеристики, сбалансированную производительность и продуманный дизайн. Обе модели разработаны с учетом конкретных запросов и потребностей пользователей и ориентированы на свои сценарии использования.

Xbook B14 – это отличное решение для тех, кому важны мобильность и удобство работы в дороге. При весе всего в 1,18 кг и диагонали экрана 14 дюймов ноутбук вмещает в себе сильные комплектующие. Процессор AMD Ryzen 7 7735HS в связке с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD позволяют постоянно использовать устройство в режиме многозадачности. А благодаря быстрой зарядке на 65 Вт устройство заряжается до 50% всего за 30 минут, полный цикл зарядки занимает менее 2 часов. В свою очередь емкость батареи составляет 55 Вт·ч и дает возможность автономной работы техники от 13 часов.

Комфортную температуру устройства поддерживает система охлаждения IceStorm 4.0 с 79 ультратонкими лопастями и автоматической регулировкой скорости вращения вентилятора на основе ИИ. Конструкция способствует почти бесшумной работе во время повседневных задач, а усиленное охлаждение срабатывает исключительно при высоких нагрузках.

IPS-дисплей FullView с разрешением 1920×1200 обеспечивает широкие углы обзора. Качество звука гарантируют стереодинамики с настройкой DTS Audio. В устройстве также предусмотрена подсветка клавиатуры, способствующая комфортной работе в условиях слабого освещения.

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HD веб‑камера в сочетании с двумя цифровыми микрофонами гарантирует четкое изображение и чистый звук во время удаленных встреч и онлайн‑занятий. А ИИ‑шумоподавление (AI ENC, Environmental Noise Cancellation) сохраняет голос четким, без фоновых помех.

Xbook B16 – максимальная комплектация во всей линейке ноутбуков Xbook. Устройство достигает оптимального баланса между весом и размером, не идя на компромиссы: ультралегкий металлический корпус весом всего 1,4 кг сочетается с широким 16‑дюймовым дисплеем с функцией защиты зрения и яркостью до 380 нит. Это позволяет работать в любых условиях, как в темноте, так и на солнце.

8-ядерный процессор R5-7535HS обеспечивает плавную работу в режиме многозадачности со сложными, ресурсозатратным программами, а система охлаждения IceStorm 4.0 поддерживает оптимальную температуру даже при пиковых нагрузках, работая при этом почти бесшумно. В максимальной комплектации в ближайшие месяцы на полках DNS можно будет найти ноутбук с процессором AMD Ryzen 7 H255.

Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч гарантирует до 15+ часов работы в смешанном режиме, а зарядить ноутбук до 50% можно всего за 30 минут благодаря быстрой зарядке на 65 Вт. Универсальный порт Type‑C позволяет использовать одно зарядное устройство для ноутбука, смартфона и планшета, сокращая число необходимых аксессуаров в поездках.

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Xbook B16 является полноценным мобильным офисом благодаря экосистемным функциям. Например, PC Connection 3.0 создает условия для мгновенной передачи файлов между устройствами с помощью перетаскивания, а также позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук. Цифровой блок клавиатуры удобен для расчетов и ввода числовых данных, а подсветка – для работы в условиях слабого освещения.

Прочность обоих устройств подтверждена испытаниями по стандарту MIL-STD: они устойчивы к перепадам температур, вибрациям и механическим воздействиям, а возможность установки дополнительного SSD продлевает срок службы ноутбуков и адаптирует его под растущие задачи.

Xbook B14 и B16 можно приобрести в магазинах DNS и у официальных партнеров Infinix на «Яндекс.Маркете», WB и Ozon.

Доступные версии и цены:

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Xbook B14. R5-7540U | 16 ГБ | 512 ГБ – 59999 руб.; R7-7735HS | 16 ГБ | 512 ГБ – 61999 руб.

Xbook B16. R5-7535HS | 16 ГБ | 512 ГБ – 57999 руб.; R7-7735HS | 16 ГБ | 512 ГБ – 61999 руб.; R7-7735HS | 16 ГБ | 1 TB – 69999 руб.

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