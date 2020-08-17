Vivo объявила о начале масштабных скидок

Vivo объявила о старте масштабной скидочной акции во всех официальных каналах продаж. Специальное предложение стартует 18 августа 2020 г. и действует на популярные модели компании – V17, Y19 и Y30. Купить смартфоны по сниженной цене можно будет до 10 сентября 2020 г.

Новая стоимость смартфона V17 с 48 Мп ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 Мп составит 16990 руб. (вместо 22990 руб.). Новая цена яркого vivo Y19 с 6,53-дюймовым дисплеем Halo FullView, модулем NFC и аккумулятором 5000 мА·ч составит 13990 руб. (вместо 14990 руб.). Новинку этого лета смартфон Y30 с ярким 6,47-дюймовым дисплеем, NFC и Type-C можно будет приобрести за 13990 руб. (вместо 16990 руб.).

Vivo V17. Популярный смартфон компании vivo оснащен 48 Мп ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 Мп. Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч позволяет V17 работать дольше. Благодаря разъему Type-C и технологии двойной быстрой зарядки батарея заряжается с поразительной скоростью.

Vivo Y30. Новая модель Y30 с ярким 6,47-дюймовым дисплеем, NFC и Type-C, вдохновленный сиянием софитов, создана для тех, кто хочет быть ярким и выделяться в толпе. Корпус смартфона отличается элегантностью и продуманностью до последней детали: его стильные 3D-изгибы плавно переходят в гладкие линии боковых граней.

Vivo Y19. Смартфон vivo Y19 с 6,53-дюймовым дисплеем Halo FullView, занимающим 90,3% фронтальной поверхности, модулем NFC и аккумулятором 5000 мА·ч на базе процессора Helio P65 создан для активных пользователей, которым важно оставаться на связи.