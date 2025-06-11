Начались продажи LTE-версии планшета Honor Pad X9a

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного планшета для развлечений — Honor Pad X9a (LTE). Новинка отличается алюминиевым корпусом, экраном Honor FullView 11,5 дюйма с разрешением 2.5К и частотой обновления 120 Гц, аудиосистемой с четырьмя динамиками, а также батареей повышенной емкости. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Планшет весит 475 граммов при толщине 6,77 мм. Поддержка мобильного интернета в сетях 4G, GPS-навигации и слот для карт памяти до 1 ТБ расширяют сценарии использования.

Honor Pad X9a оснащен экраном Honor FullView с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2.5К и частотой обновления 120 Гц. Дополняет развлекательные возможности планшета аудиосистема с четырьмя динамиками и поддержкой технологии оптимизации звука Honor Histen.

Honor Начались продажи LTE-версии планшета Honor Pad X9a

Honor Pad X9a обеспечивает многозадачность за счет 6 или 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения в два раза за счет накопителя объемом 128 или 256 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 8300 мАч, есть поддержка зарядки 35 Вт.

Honor Pad X9a (LTE) уже доступен в цвете «космический серый» в российских магазинах электроники и на маркетплейсах, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон» и Ozon по цене 28 990 руб. за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 30 990 руб. за версию с 8+256 ГБ. В период с 10 по 23 июня 2025 г. покупателям доступно специальное предложение: скидка 7000 руб. и подарок на выбор — наушники Honor Choice Earbuds S7 или стилус Honor CHOICE Pencil в подарок. Кроме того, эксклюзивно в «М.Видео» доступен комплект Honor Pad X9a (LTE) с конфигурацией памяти 8+256 ГБ и чехлом-клавиатурой по цене 34 990 руб. В период действия спецпредложения покупатели получат скидку 5000 руб. и смогут дополнить планшет подарком на выбор — стилусом или наушниками.