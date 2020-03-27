Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Стартовали российские продажи смартфона Honor 8A Prime. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Honor представила новый смартфон по демократичной цене – Honor 8A Prime. Новинка оснащена 6,09-дюймовым FullView экраном с HD-качеством изображения и каплевидным вырезом для фронтальной камеры, модулем NFC для быстрых покупок и аудиосистемой с технологией SmartPA для качественного звучания. Смартфон поддерживает работу двух сим-карт одновременно, а также предлагает 3 ГБ встроенной и 64 ГБ оперативной памяти.

Honor 8A Prime оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.8 и HDR-режимом, что позволяет создавать качественные фотографии при контровом свете или в условиях недостаточного освещения. Фронтальная камера 8 МП с режимом экранной вспышки, эквивалентной LED-лампе кольцевого освещения, а также усовершенствованный режим «Украшение» на базе искусственного интеллекта позволяют получать качественные селфи в различных условиях освещения.

В Honor 8A Prime возможно использование двух сим-карт одновременно. Оснащенный 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, смартфон имеет независимый слот для карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ, что позволяет хранить все необходимые файлы в одном устройстве.

Honor 8A Prime оснащен батареей ёмкостью 3020 мАч, а также функцией умного энергосбережения, что дает возможность пользоваться смартфоном на протяжении всего дня, не думая о процентах заряда устройства. Кроме этого, смартфон функционирует на базе 8-ядерного высокочастотного процессора MT6765, который обеспечивает высокую производительность. За безопасность данных отвечает сканер отпечатков пальцев на задней поверхности корпуса и функция распознавания лица для разблокировки смартфона.

Honor 8A Prime будет доступен по рекомендованной розничной цене 9 990 руб. в официальном интернет-магазине с 27 марта в изумрудно-зеленом, полночном черном и темно-синем цветах корпуса.

Другие материалы рубрики

Продажи новейших флагманов Samsung Galaxy S20 терпят крах во всем мире

Обновление поломало интернет в Windows 10. Как его починить

Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео

Huawei переключается на телеком-«железо». Смартфоны больше никому не нужны

Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ

В России выросли цены на iPhone

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты
Показать еще

Наука

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной