Стартовали российские продажи смартфона Honor 8A Prime. Цена

Honor представила новый смартфон по демократичной цене – Honor 8A Prime. Новинка оснащена 6,09-дюймовым FullView экраном с HD-качеством изображения и каплевидным вырезом для фронтальной камеры, модулем NFC для быстрых покупок и аудиосистемой с технологией SmartPA для качественного звучания. Смартфон поддерживает работу двух сим-карт одновременно, а также предлагает 3 ГБ встроенной и 64 ГБ оперативной памяти.

Honor 8A Prime оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.8 и HDR-режимом, что позволяет создавать качественные фотографии при контровом свете или в условиях недостаточного освещения. Фронтальная камера 8 МП с режимом экранной вспышки, эквивалентной LED-лампе кольцевого освещения, а также усовершенствованный режим «Украшение» на базе искусственного интеллекта позволяют получать качественные селфи в различных условиях освещения.

В Honor 8A Prime возможно использование двух сим-карт одновременно. Оснащенный 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, смартфон имеет независимый слот для карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ, что позволяет хранить все необходимые файлы в одном устройстве.

Honor 8A Prime оснащен батареей ёмкостью 3020 мАч, а также функцией умного энергосбережения, что дает возможность пользоваться смартфоном на протяжении всего дня, не думая о процентах заряда устройства. Кроме этого, смартфон функционирует на базе 8-ядерного высокочастотного процессора MT6765, который обеспечивает высокую производительность. За безопасность данных отвечает сканер отпечатков пальцев на задней поверхности корпуса и функция распознавания лица для разблокировки смартфона.

Honor 8A Prime будет доступен по рекомендованной розничной цене 9 990 руб. в официальном интернет-магазине с 27 марта в изумрудно-зеленом, полночном черном и темно-синем цветах корпуса.