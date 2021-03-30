Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены

Huawei объявляет о завершении предзаказа Huawei MateBook D 16. В России он достиг максимального рекорда, превысив показатели предзказа серии MateBook D 14/15 2020 года. Новинка получила увеличенный экран с диагональю 16,1 дюйма, процессор AMD Ryzen 5 4600H, поддержку беспроводного стандарта Wi-Fi 6 и обновленную функцию «Мультискрин» Huawei Share. Модель отличается компактностью, портативностью, продолжительным временем работы и повышенной производительностью.

Huawei MateBook D 16 унаследовал лаконичный дизайн и металлический корпус, устройство весит около 1,74 кг при толщине 18,4 мм. Экран FullView имеет высокую полезную площадь 90% благодаря тонким рамкам шириной 4,9 мм, способен отображать 100% цветовой гаммы sRGB (типичное значение) и имеет максимальную яркость 300 нит. Матовое антибликовое покрытие экрана делает все детали и сцены яркими, независимо от внешних условий освещения. Сертификат TÜV Rheinland подтверждает низкий уровень вредоносного синего излучения и отсутствие мерцания. Соотношение сторон 16:9 подходит для просмотра видео кинематографического формата.

Huawei MateBook D 16 оснащается 7-нм процессором AMD Ryzen 5 4600H и встроенным графическим модулем Radeon Graphics. Двухканальная оперативная память большой ёмкости, высокоскоростной твердотельный накопитель NVMe PCIe объемом 512 ГБ и система охлаждения Huawei SharkFin с двумя вентиляторами позволяют справляться со сложными ресурсоёмкими задачами. Чтобы удовлетворить потребности пользователей в разнообразных сценариях, Huawei MateBook D 16 имеет два режима работы. Стандартный режим предназначен для выполнения повседневных задач, а режим повышенной производительности подходит для ресурсоёмких приложений. Переключаться между ними можно одновременным нажатием клавиш Fn и P.

Функция «Мультискрин», входящая в пакет Huawei Share, позволяет владельцам смартфонов Huawei выводить экран смартфона на экран ноутбука. После подключения пользователи могут передавать файлы простым перетаскиванием, звонить и принимать мобильные вызовы на ПК, а также запускать до трех мобильных приложений на ноутбуке и выполнять сразу несколько задач.

Два динамика мощностью 2 Вт каждый создают эффект объёмного звучания и могут воспроизводить звук в четырех различных аудиорежимах. Эти эффекты поддерживают виртуальные многоканальные выходы 5.1 и 7.1 и создают ощущение глубины и пространства, позволяя слышать звуки со всех сторон и полностью погружаться в происходящее на экране, будь то фильм или игра.

Ноутбук поставляется в комплекте с 65-ваттным зарядным устройством со съёмным кабелем и разъёмом USB Type-C. Адаптер отличается компактностью, весит всего 160 грамм и поддерживает быструю зарядку, позволяющую за 15 минут зарядить ноутбук на 2 часа работы в режиме офисных приложений. Кроме того, Huawei MateBook D 16 обеспечивает обратную зарядку совместимых устройств даже в выключенном состоянии.

Huawei MateBook D 16 представлен в России в цвете «космический серый». С 30 марта 2021 года устройства появятся в открытой продаже в фирменных офлайн-магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании. Рекомендованная розничная цена зависит от характеристик продукта: Huawei MateBook D 1616 ГБ + 512 ГБ обойдется в 74 990 руб., Huawei MateBook D 16 8 ГБ + 512 ГБ в 71 990 руб.