Спецпроекты

Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Huawei объявляет о завершении предзаказа Huawei MateBook D 16. В России он достиг максимального рекорда, превысив показатели предзказа серии MateBook D 14/15 2020 года. Новинка получила увеличенный экран с диагональю 16,1 дюйма, процессор AMD Ryzen 5 4600H, поддержку беспроводного стандарта Wi-Fi 6 и обновленную функцию «Мультискрин» Huawei Share. Модель отличается компактностью, портативностью, продолжительным временем работы и повышенной производительностью.

Huawei MateBook D 16 унаследовал лаконичный дизайн и металлический корпус, устройство весит около 1,74 кг при толщине 18,4 мм. Экран FullView имеет высокую полезную площадь 90% благодаря тонким рамкам шириной 4,9 мм, способен отображать 100% цветовой гаммы sRGB (типичное значение) и имеет максимальную яркость 300 нит. Матовое антибликовое покрытие экрана делает все детали и сцены яркими, независимо от внешних условий освещения. Сертификат TÜV Rheinland подтверждает низкий уровень вредоносного синего излучения и отсутствие мерцания. Соотношение сторон 16:9 подходит для просмотра видео кинематографического формата.

Huawei MateBook D 16 оснащается 7-нм процессором AMD Ryzen 5 4600H и встроенным графическим модулем Radeon Graphics. Двухканальная оперативная память большой ёмкости, высокоскоростной твердотельный накопитель NVMe PCIe объемом 512 ГБ и система охлаждения Huawei SharkFin с двумя вентиляторами позволяют справляться со сложными ресурсоёмкими задачами. Чтобы удовлетворить потребности пользователей в разнообразных сценариях, Huawei MateBook D 16 имеет два режима работы. Стандартный режим предназначен для выполнения повседневных задач, а режим повышенной производительности подходит для ресурсоёмких приложений. Переключаться между ними можно одновременным нажатием клавиш Fn и P.

1080h1080.jpg


Функция «Мультискрин», входящая в пакет Huawei Share, позволяет владельцам смартфонов Huawei выводить экран смартфона на экран ноутбука. После подключения пользователи могут передавать файлы простым перетаскиванием, звонить и принимать мобильные вызовы на ПК, а также запускать до трех мобильных приложений на ноутбуке и выполнять сразу несколько задач.

Два динамика мощностью 2 Вт каждый создают эффект объёмного звучания и могут воспроизводить звук в четырех различных аудиорежимах. Эти эффекты поддерживают виртуальные многоканальные выходы 5.1 и 7.1 и создают ощущение глубины и пространства, позволяя слышать звуки со всех сторон и полностью погружаться в происходящее на экране, будь то фильм или игра.

Ноутбук поставляется в комплекте с 65-ваттным зарядным устройством со съёмным кабелем и разъёмом USB Type-C. Адаптер отличается компактностью, весит всего 160 грамм и поддерживает быструю зарядку, позволяющую за 15 минут зарядить ноутбук на 2 часа работы в режиме офисных приложений. Кроме того, Huawei MateBook D 16 обеспечивает обратную зарядку совместимых устройств даже в выключенном состоянии.

Huawei MateBook D 16 представлен в России в цвете «космический серый». С 30 марта 2021 года устройства появятся в открытой продаже в фирменных офлайн-магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании. Рекомендованная розничная цена зависит от характеристик продукта: Huawei MateBook D 1616 ГБ + 512 ГБ обойдется в 74 990 руб., Huawei MateBook D 16 8 ГБ + 512 ГБ в 71 990 руб.



Другие материалы рубрики

Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео

Ноутбуки популярных в России брендов подорожают. Рост цен будет чувствительным

Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт

«Тинькофф» хочет отобрать у МТС больше миллиарда из-за дорогих SMS

Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена

В Windows 10 исправляют причину «подвисаний», которой четверть века

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

Техноблог

Действительно ли вам нужен ночной режим в смартфоне?

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий