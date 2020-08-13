Скоро в школу: новый смартфон Vivo Y1s для всей семьи

Компания Vivo представляет новый смартфон Y1s с 6,22-дюймовым дисплеем, аккумулятором 4030 мАч и Android 10. Благодаря 3D-изгибам корпуса и небольшому весу смартфон отлично лежит в руке. Vivo Y1s поступит в продажу 18 августа 2020 г. в цветах «Оливковый черный» и «Синяя волна» в интернет-магазине Vivo и у официальных партнеров компании по стоимости 8 490 руб.

Смартфон Y1s оснащен дисплеем Halo FullView диагональю 6,22 дюйма. Для снижения нагрузки на глаза компания предусмотрела фильтрацию синего света.

Устройство весит 161 грамм, а его толщина составляет 8,28 миллиметра.

Используя эксклюзивные функции улучшения черт лица от Vivo, можно улучшить тон и текстуру кожи. Камера создает отчетливый контраст, мягко отделяя человека на переднем плане от фона, чтобы он оказался в центре внимания.

Vivo Y1s

Аккумулятор емкостью 4030 мАч с эксклюзивной системой энергопотребления помогает смартфону Y1s работать дольше. Благодаря 32 ГБ встроенной памяти можно хранить больше фотографий, файлов и приложений. А если использовать SD-карту, объем памяти смартфона Y1s составит 256 ГБ.

Интеллектуальные функция мгновенно разблокирует смартфон. Доступ к устройству еще никогда не был настолько простым и интуитивным.

В разделе «Настройки» можно найти массу возможностей по изменению анимации экрана при разблокировке смартфона, распознавании лица и других действиях.