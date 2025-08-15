Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новейших ноутбуков Honor. Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 для геймеров, креаторов и работы с ресурсоемкими проектами оснащен флагманским процессором Intel Core Ultra 9, дискретной графикой Nvidia RTX 5060 и экраном 3К с частотой обновления 165 Гц. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicBook Х16 AMD 2025 с процессором AMD Ryzen 5 6600H, самый доступный ноутбук бренда, прошел 200 тыс. часов лабораторных испытаний отказоустойчивости.

Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025

Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 оснащен экраном Honor FullView 16 дюймов с полезной площадью 93%. Разрешение – 3072х1920 пикселей, яркость – до 500 нит, точная заводская калибровка TrueColor с профессиональными профилями. Частота обновления – до 165 Гц , а соотношение сторон – 16:10. Экран также поддерживает технологии зашиты зрения, включая сертификаты TÜV Rheinland, динамическую яркость и режим электронной книги.

В составе – видеокарта Nvidia RTX 5060, процессор второго поколения Intel Core Ultra 9, а также 32 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 1 ТБ. Ноутбук поддерживает несколько режимов производительности, включая режим Hunter с TDP до 150 Вт, а интеллектуальная система охлаждения в реальном времени корректирует мощность для работы с низким уровнем шума.

Установлена батарея 75 Втч. На боковых гранях корпуса и сзади расположены все необходимые порты для подключения внешних устройств, в том числе экранов с разрешением до 8К при частоте обновления 60 Гц или 4К с частотой 120 Гц. В налияии клавиатура с подсветкой, сканером отпечатков в кнопке питания, выделенным цифровым блоком, увеличенные клавиши направлений, а также крупный тачпад.

Honor MagicBook X16 AMD 2025

Серию доступных ноутбуков для продуктивности дополнил Honor MagicBook X16 AMD 2025. Новинка оснащена экраном Honor FullView 16 дюймов с рамками по 4,2 мм слева и справа. Разрешение – 1920х1200 пикселей, частота обновления – 60 Гц, цветовой охват – 45% NTSC. Процессор – AMD Ryzen 5 6600H, графика AMD Radeon 660M, конфигурации памяти – 16 + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

Honor MagicBook X16 AMD 2025 прошел проверки качества на соответствие отраслевым стандартам и подтвердил свою надежность в сложных условиях эксплуатации. Среднее время наработки на отказ составляет 200 тыс. часов, что гарантирует долговечность и стабильную работу в долгосрочной перспективе. Ноутбук весит 1,74 кг, его толщина – 19,9 мм.

Цены и доступность

Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 доступен в белом цвете в магазинах DNS и «Ситилинк». Стоимость новинки составляет 199 990 руб. В период с 15 августа по 15 сентября 2025 г. действует специальное предложение: скидка 20 тыс. рублей на покупку.

Honor MagicBook X16 AMD 2025 доступен в сером цвете в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, Ozon, «Ситилинк» и «Яндекс Маркет». Стоимость новинки составляет 49 990 руб. за конфигурацию 16+512 ГБ без операционной системы, 54 990 руб. за аналогичную конфигурацию с Windows 11 и 59 990 руб. за версию с накопителем 1 ТБ. В период с 15 августа по 15 сентября 2025 г. действует специальное предложение: скидки 10, 5 и 7 тыс. руб. соответственно.