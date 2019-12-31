«Связной» начал продавать смартфоны vivo

Vivo объявила о начале сотрудничества со «Связным». С декабря 2019 г. в 1,5 тыс. магазинов по России и интернет-магазине «Связной» можно приобрести следующие модели vivo: V17, V17 Neo, Y19, Y11, Y12.

До 13 января 2020 г. действует акция на приобретение нового смартфона компании V17: каждый покупатель получает в подарок смартфон Y91C. На смартфоны V17 Neo, Y19, Y11, Y12 действует акция магазина «Трейд-ин», в рамках которой можно сдать старый смартфон или планшет и получить скидку до 3 тыс. руб. на модели.

«Увеличивая свое присутствие в ведущих торговых сетях, мы предоставляем наших покупателям и партнерам доступ к высококачественным модельным устройствам. Таким образом, у каждого потребителя есть возможность познакомиться с брендом и получить ценный опыт использования смартфонов vivo», — сказал Сергей Уваров, коммерческий директор компании vivo.

vivo V17: новый смартфон компании vivo оснащен 48 Мп ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 Мп. Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч позволяет V17 работать дольше. Благодаря разъему Type-C и технологии двойной быстрой зарядки батарея заряжается с высокой скоростью.

vivo V17 Neo: устройство, оборудованное тройной ИИ-камерой, сканером отпечатков пальцев и NFC. Модель V17 Neo – первый смартфон компании, разработанный с учетом предпочтений российских пользователей.

vivo Y91C: смартфон Y91C обладает аккумулятором емкостью на 4030 мА·ч, продуманным дизайном и модным 6,22-дюймовым экраном Halo Fullview, который занимает 88,6% фронтальной поверхности смартфона.

vivo Y19: смартфон Y19 с 6,53-дюймовым дисплеем Halo Fullview, модулем NFC и аккумулятором 5000 мА·ч на базе процессора Helio P65 специально создан для активных пользователей, которым важно оставаться на связи.

vivo Y11: смартфон Y11 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 439 и экраном Halo Fullview диагональю 6,35 дюйма. Благодаря ультратонким боковым рамкам дисплей кажется безграничным и соответствует флагманским стандартам.

vivo Y12: смартфон Y12 ориентирован на молодую аудиторию и оборудован тремя основными камерами для создания профессиональных фото и мощным аккумулятором емкостью 5000 мА·ч.