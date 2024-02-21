Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения

Honor MagicBook X 16 модельного ряда 2024 г. поступил в продажу в России в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», «Ситилинк» и др. Ноутбук располагает улучшенным экраном Honor FullView 16 дюймов с технологиями защиты зрения, процессором Intel Core 12-го поколения и аккумулятором 42 Втч.

Honor MagicBook X 16 (2024) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor FullView 16 дюймов обеспечивают увеличенную полезную площадь 89%, а высокая яркость до 300 нит и антибликовое покрытие позволяют использовать ноутбук в любой ситуации.

Разрешение экрана 1920x1200 точек, цветовой охват 45% палитры NTSC и точная заводская калибровка обеспечивают оптимальное качество и детализацию изображения с реалистичной цветопередачей и правильным балансом белого. Благодаря соотношению сторон 16:10 пользователи Honor MagicBook X 16 (2024) видят на экране больше контента, чем при использовании ноутбуков с пропорциями 16:9.

Безопасность для зрения, а также комфорт использования в течение длительного времени и при любой освещенности обеспечивают аппаратные технологии подавления мерцания и снижения синего света с подтвержденной сертификатом TÜV Rheinland эффективностью.

Фото: Honor Honor MagicBook X 16 (2024)

Honor MagicBook X 16 (2024) построен на базе процессора Intel Core i5-12450H 12-го поколения, изготовленного по техпроцессу Intel 7. Четыре производительных ядра способны разгоняться до частоты 4,4 ГГц, еще четыре экономичных ядра обеспечивают длительное время работы без подзарядки при выполнении нетребовательных задач.

Пользователям доступен выбор мощности ноутбука сочетанием клавиш «Fn+P», когда происходит переключение между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами работы для увеличенной автономности или продуктивного решения ресурсоемких задач.

Honor MagicBook X 16 (2024) оснащен 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель емкостью 512 ГБ.

Батарея 42 Вт·ч обеспечивает до 9 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 7,5 часов офисной работы, а быстрая универсальная зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии для продолжения работы и может быть использована со смартфонами и планшетами Honor.

Honor MagicBook X 16 (2024) поддерживает технологию Honor Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами Honor, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука окна мобильных приложений и полноценно управлять ими. Утилита Honor Device Clone позволяет перенести файлы со старых ноутбуков любых производителей, обеспечивая быстрый старт работы с Honor MagicBook X 16 (2024).

Honor MagicBook X 16 (2024) уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость ноутбука с конфигурацией памяти 8 + 512 ГБ составляет 69 990 руб. за версию с Windows 11 или 62 990 руб. с DOS. Цена модели с 16 + 512 ГБ памяти составляет 79 990 руб. за версию с Windows 11 или 72 990 руб. с DOS. В период с 20 февраля по 18 марта 2024 г. действует специальное предложение: скидка 8. руб. на Honor MagicBook X 16 (2024) с 8 ГБ оперативной памяти и скидка 10 тыс. руб. за версию с 16 ГБ.