Huawei представила обновленный ноутбук Huawei MateBook X

Huawei Consumer Business Group представила обновлённый флагманский ноутбук Huawei MateBook X. Новинка получила процессор Intel Core 10 поколения, безрамочный сенсорный 3К-экран, легкий компактный корпус, а также набор технологичных функций для комфортного пользовательского опыта.

«Развивая стратегию универсальной интеллектуальной экосистемы AI Life, Huawei стремится предлагать пользователям умные решения для пяти наиболее распространённых сценариев: «умный дом», «путешествия», «работа», «здоровье» и «мультимедиа», — сказал президент продуктовой линейки ПК и планшетов Huawei CBG Ван Иньфэн (Wang Yinfeng). — В категории ноутбуков компания сосредоточена на создании интеллектуальных функций и технологий, способных изменить сложившиеся представления о возможностях портативных ПК».

Huawei MateBook X расширяет возможности пользователей за счёт компактности: при толщине 13,6 мм он весит около 1 кг. 13-дюймовый экран позволяет с комфортом решать разнообразные задачи, при этом ноутбук помещается практически в любой сумке или в рюкзаке, как обычный журнал формата А4. Ноутбук имеет прочный и долговечный корпус из лёгкого сплава алюминия и магния, что необходимо для повседневной эксплуатации.

Huawei MateBook X представлен в четырех оттенках: мерцающем серебристом (Silver Frost), насыщенном зеленом (Forest Green), звездного неба (Interstellar Blue) и розовой сакуры (Sakura Pink).

Huawei MateBook X стал первым ноутбуком Huawei, получившим экран Infinite FullView, который занимает 90% фронтальной поверхности крышки за счёт очень тонких рамок.

Экран на основе LTPS матрицы поддерживает разрешение 3000×2000 пикселей и способен воспроизводить 100% цветовой палитры sRGB, гарантируя высокую детализацию, яркость и натуралистичность изображения. Соотношение сторон 3:2 позволяет более комфортно работать с документами, таблицами и веб-страницами. Сенсорный экран поддерживает множественные касания и управление жестами. Например, чтобы сделать снимок экрана, достаточно провести вниз тремя пальцами, как на смартфоне. Сенсорный экран в сочетании с функцией «Мультискрин», доступной на некоторых мобильных устройствах Huawei, открывает новые возможности для работы с несколькими устройствами одновременно.

Huawei MateBook X поддерживает режим защиты зрения, при котором экран фильтрует синюю составляющую спектра подсветки, снижая нагрузку на глаза пользователя во время длительной работы. Специальные алгоритмы коррекции яркости позволяют использовать ноутбук как в помещении при приглушённом свете, так и под прямыми солнечными лучами.

Функция «Мультискрин» фирменной технологии Huawei Share, открывает возможности для легкого взаимодействия между ПК и смартфоном. После подключения, для которого необходимо коснуться смартфоном NFC-метки на корпусе ноутбука, экран мобильного устройства начинает отображается на экране ноутбука. Помимо перемещения файлов между устройствами простым перетаскиванием, функция позволяет открывать и редактировать файлы, находящиеся в памяти смартфона. Функция Instant Hotspot позволяет подключаться к точке доступа смартфона в один шаг. Не отрываясь от ноутбука, пользователь может совершать аудио и видео звонки, используя камеру и микрофон смартфона.

Несмотря на малые габариты и вес, Huawei MateBook X обладает вычислительной мощностью достаточной для выполнения разнообразных повседневных задач. Процессор Intel Core 10 поколения и до 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую производительность в любых сценариях: от работы с офисными приложениями до мультимедийного контента. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 гарантирует быстрое и стабильное подключение к беспроводным сетям даже при высокой загруженности точки доступа, со скоростями, в три раза превышающими возможности Wi-Fi 5.

Huawei MateBook X оснащён батареей с номинальной ёмкостью 42 Втч и интеллектуальными алгоритмами энергосбережения. Ноутбук способен работать без подзарядки до 9 часов в режиме воспроизведения видео. Зарядное устройство мощностью 65 Вт подходит для любых мобильных устройств, оснащённых разъёмом USB Type-C, что позволяет уменьшить количество проводов. Ноутбук имеет два порта USB Type-C, которые поддерживают двухстороннюю передачу данных, зарядку и подключение периферийных устройств.

В Huawei MateBook X впервые представлена фирменная функция Huawei Free Touch. Тачпад устройства имеет более широкую сенсорную площадь, предлагая больше пространства для управления. Метка Huawei Share для подключения мобильных устройств теперь встроена в тачпад, что упростило доступ к функции «Мультискрин». Полноразмерная клавиатура с механизмом ножничного типа с ходом клавиш в 1,3 мм помогает набирать текст с комфортом, а подсветка клавиш позволяет работать даже в темноте.

Защиту личной и деловой информации обеспечивает сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания для разблокировки устройства при включении, без необходимости вводить пароль при входе в аккаунт Windows. Спрятанная в клавиатуру веб-камера обеспечивает безопасность пользователей, с возможностью подключения по мере необходимости.

Обновлённый Huawei MateBook X оснащён четырьмя динамиками с раздельной настройкой частот и высокоточной коррекцией искажений. Система из двух микрофонов, дополненная алгоритмами усиления голоса, считывает звук на больших дистанциях, что позволяет с комфортом совершать звонки и участвовать в видеоконференциях.

Модель Huawei MateBook X в конфигурации i7+16GB+512GBобойдется в 1799 евро, модель Huawei MateBook X в конфигурации i5+16GB+512GB в 1599 евро.