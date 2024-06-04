Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad 9 5G

В российских магазинах электроники начались продажи планшета Honor Pad 9 5G. Новинка наделена экраном Honor FullView с разрешением 2,5К, мощной аудиосистемой с восемью динамиками, емким аккумулятором, поддержкой мобильного интернета и навигации. Кроме того покупатели могут приобрести дополнительные чехол-клавиатуру и стилус. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Экран Honor FullView с полезной площадью 88%, разрешением 2560 х 1600 пикселей и отображением 1,07 млрд цветов получил также частоту обновления до 120 Гц . Honor Pad 9 поддерживает технологии защиты зрения для комфортного взаимодействия — «Динамическую яркость» и «Циркадный ночной экран». Кроме того, он получил два сертификата TÜV Rheinland по снижению уровня синего света (на аппаратном уровне) и отсутствию мерцания.

Honor Honor Pad 9 5G

Honor Pad 9 5G оснащен восемью динамиками, два из которых расположены в нижней части корпуса. Такая конфигурация обеспечивает разнонаправленный объемный звук. Нижние динамики спроектированы так, чтобы отражать звук от поверхности или клавиатуры-подставки, создавая ощущение дополнительного объема.

Мобильная платформа Snapdragon 6 Gen 1 произведена по техпроцессу 4 нм, а 5G-модем позволяет не зависеть от доступности сетей Wi-Fi. Кроме того, планшет поддерживает GPS-навигацию. В наличии 8 ГБ оперативной памяти и накопители 128 или 256 ГБ. Honor Pad 9 5G оснащен батареей 8300 мАч и поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge 35 Вт.

Honor Pad 9 5G в цвете «космический серый» поступил в продажу в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Ситилинк» и на других площадках. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 8 + 128 ГБ составляет 36990 руб., версии 8 + 256 ГБ — 39 990 руб. В период с 4 июня по 24 июня 2024 г. действует скидка 4000 руб. на покупку и наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro в подарок. Кроме того, покупатели могут приобрести клавиатуру для работы с текстами по цене 7990 руб. и стилус для выполнения творческих задач за 4900 руб.