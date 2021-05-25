Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России

Huawei Consumer Business Group (BG) впервые представляет в России ноутбук Huawei MateBook 14 и обновленную версию Huawei MateBook X Pro 2021. Обе модели получили процессоры Intel Core 11 поколения, сенсорные экраны FullView с узкими рамками и полезной площадью до 91%, а также инновационные системы охлаждения. Обновленная функция Huawei Share упрощает работу с несколькими устройствами одновременно, помогая пользователям эффективно выполнять разнообразные офисные и повседневные задачи.

Новый Huawei MateBook 14 оснащается FullView-экраном с рамками шириной 4,9 мм, который занимает 90% от поверхности крышки, Разрешение экрана составляет 2160х1440 при плотности пикселей 185 ppi. Благодаря цветовому охвату 100% sRGB, яркости 300 нит и максимальной контрастности 1500:1 Huawei MateBook 14 гарантирует высокое качество изображения при разных условиях внешнего освещения, а также точную цветопередачу при работе с графическими приложениями.

Сенсорный экран поддерживает касания по десяти точкам и позволяет управлять ноутбуком с помощью жестов. Кроме того, экран обладает режимом защиты зрения, сертифицированным компанией TÜV Rheinland, и технологией DC Dimming, устраняющей мерцание.

Huawei MateBook 14

Ноутбуки Huawei MateBook 14 оснащаются Intel Core 11-го поколения с двумя вариантами процессора i5-1135G7 или i7-1165G7. Они работают в паре с двухканальной оперативной памятью DDR4 объемом 16 ГБ и высокоскоростными твердотельными накопителями PCIe объемом 512 ГБ. Для использования ресурсоемких приложений обновленный Huawei MateBook 14 получил режим повышенной производительности, который активируется нажатием клавиш «Fn» и «P».

Металлический корпус Huawei Mate Book 14 проходит пескоструйную обработку по специальной технологии, которая позволяет получить гладкую полированную поверхность. При толщине 15,9 мм и весе 1,49 кг устройство помещается в сумке или рюкзаке.

Ноутбук получил систему охлаждения с двумя вентиляторами, оснащенными S-образными лопастями толщиной 0,2 мм и двумя тепловыми трубками, которые повышают производительность до 50%, обеспечивая эффективный отвод тепла от ключевых компонентов при низком уровне шума даже при высоких нагрузках.

Аккумулятор с номинальной емкостью 56 Втч в сочетании с интеллектуальными функциями энергосбережения позволяет активно работать продолжительное время. Входящее в комплект универсальное зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъемом USB Type-C поддерживает несколько стандартов выходной мощности и может быстро заряжать не только ноутбуки, но и смартфоны, оснащенные технологией Huawei SuperCharge. Функция обратной зарядки работает даже при выключенном ноутбуке.

Флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro получил ряд обновлений, направленных на повышение производительности. Он оснащен процессором Intel Core i7-1165G7 11 поколения, оперативной памятью LPDDR4X объемом 16 ГБ и SSD-накопителем до 1 ТБ, что гарантирует быстроту и плавность работы практически при любых сценариях использования. Система охлаждения с двумя вентиляторами Huawei Shark Fin обеспечивает стабильную температуру процессора даже в высокопроизводительных режимах.

Huawei MateBook X Pro

При толщине 14,6 мм и весе 1,33 кг Huawei MateBook X Pro легко помещается в сумке или рюкзаке. LTPS-матрица с разрешением 3K и узкими рамками занимает 91% поверхности устройства, что позволяет получать удовольствие от просмотра качественных фотографий и видео. Соотношение сторон экрана 3:2 подходит для работы с документами, таблицами, веб-страницами и различными приложениями. Сенсорный экран упрощает взаимодействие с устройством, a обновленный тачпад с технологией Huawei Free Touch точно распознает касания.

Благодаря поддержке стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 Huawei MateBook X Pro предлагает в три раза более высокую скорость передачи данных, чем устройства с Wi-Fi 5, что позволяет пользоваться быстрым Интернетом даже в людных местах. Два полнофункциональных порта USB-Type C поддерживают двустороннюю передачу данных, зарядку и подключение внешних устройств через DisplayPort (Dual 4K@60 Гц) с максимальным разрешением 3840х2160.

Обе модели поддерживают обновленную технологию Huawei Share, которая позволяет ноутбукам взаимодействовать и обмениваться информацией со смартфонами. Функция «Мультискрин» дает возможность запускать на ноутбуке до трех мобильных приложений, что упрощает выполнение задач, которые требуют одновременного использования ПК и смартфона. Пользователи могут передавать, открывать и редактировать файлы на обоих устройствах одновременно, совершать голосовые и видеозвонки с ноутбука и многое другое. Для подключения смартфона достаточно коснуться им тачпада.

Huawei MateBook 14 будет представлен в цвете «космический серый» и доступен в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Huawei MateBook X Pro будет представлен только в официальных магазинах Huawei и доступен в двух цветах: «космический серый» и «изумрудно-зеленый».

Стоимость Huawei MateBook X Pro и MateBook 14

Предварительный заказ в России на новые ноутбуки Huawei MateBook 14 и Huawei MateBook X Pro стартует с 8 июня 2021 г.