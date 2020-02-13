Vivo вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов на российском рынке

Компания vivo вошла в топ-5 по объему поставок устройств на российском рынке среди производителей смартфонов по результатам IV квартала 2019 г. Согласно данным международной исследовательской компании Canalys, производитель увеличил поставки смартфонов на 1190%, заняв 4% рынка.

По данным аналитической компании GfK, в рамках исследования рынка розничных продаж в России к декабрю 2019 г. продажи смартфонов компании vivo выросли на 550% по сравнению с тем же периодом 2018 г.: доля рынка vivo в России выросла с 0,4% до 2,6%.

Смартфон vivo Y91C стал самой продаваемой моделью за анализируемый период, опережая по темпам роста продаж все другие модели компании. Модель Y91C обладает аккумулятором емкостью 4030 мА·ч, продуманным дизайном с поддержкой управления жестами и модным 6,22-дюймовым экраном Halo Fullview. Одной из удачных моделей декабря 2019 г. стал смартфон V17 с 48 Мп ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 Мп. Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч обеспечивают плавную и долгую работу нового смартфона vivo.

«Для нас 2019 г. стал показательным: за этот период компания vivo выпустила множество новых успешных продуктов для российского рынка – например, смартфоны V15Pro, V17 Neo, NEX 3 и V17. Работая на рынке более двух лет, мы видим рост спроса на продукцию vivo и будем продолжать поставлять передовые технологические устройства для пользователей», — отметил Сергей Уваров, коммерческий директор компании «vivo Россия».