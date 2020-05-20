Honor представила ноутбуки, планшеты и подключенные бытовые приборы

Бренд Honor компании Huawei расширил стратегию создания экосистемы подключённых продуктов для повседневной жизни, представив на онлайн-конференции в Китае обновлённый ноутбук Honor MagicBook Pro, планшет Honor ViewPad 6, роутер Honor Router 3, серию умных экранов Honor Vision X1 и линейку подключённых бытовых приборов Honor Choice.

Серия ноутбуков Honor MagicBook ориентирована на молодых профессионалов и студентов, которые нуждаются в портативном ПК среднего ценового сегмента с широким набором функций. Серия получила 5 звёзд от издания Expert Reviews как «безупречный ПК для студентов». В ходе презентации Honor объявил о создании специальной программы Honor Academy Program. Сотрудничая с экспертами в области технологий, Honor предложит студентам и молодым специалистам со всего мира программы для обучения и развития, включая сервис Microsoft 365. Чтобы поддержать молодых специалистов в получении и развитии навыков, а также для повышения их повседневной мотивации, при покупке ноутбуков серии MagiсBook Pro Honor предложит студентам годовую подписку на программу Microsoft 365 Personal.

В представленной серии ноутбуков есть и совершенно новая модель — Honor MagicBook Pro с диагональю экрана 16,1 дюйма. Благодаря рамкам шириной всего 4,9 мм экран занимает 90% площади поверхности крышки, что обеспечивает повышенный комфорт при работе и просмотре визуального контента. Ноутбуки Honor MagicBook Pro оснащены процессорами Intel Core i7-10510U 10-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce MX350 для быстроты и плавности обработки сложной графики. Усовершенствованная функция многоэкранного подключения значительно повышает продуктивность при работе с несколькими устройствами одновременно. Стоимость Honor MagicBook Pro в модификации i5/16 ГБ/512 ГБ SSD/MX350 составит 5999 юаней, а в комплектации i7/16 ГБ/512 ГБ SSD/MX350 — 6699 юаней.

Honor также представляет планшет Honor ViewPad 6. Построенный на базе мобильного 5G процессора Kirin 985 и поддерживающий подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi 6+, Honor ViewPad 6 подходит как для развлечений, так и для работы. Планшет получил яркий 2K экран FullView с интеллектуальной функцией разделения, а также качественную стереосистему. Планшет совместим с электронным пером Honor Magic-Pencil. Продажи планшетов на международных рынках начнутся в июне 2020 г.

Wi-Fi 6 — это новое поколение технологии Wi-Fi, а беспроводной роутер Honor Router 3 стал первым поддерживающим его бытовым роутером от Honor. Он позволяет без ограничений использовать преимущества высоких скоростей доступа. Роутер имеет встроенный чипсет Wi-Fi 6+ и процессор Gigahome Dual-core 1,2 ГГц, поддерживающий расширенный частотный диапазон и более высокие скорости доступа при низком энергопотреблении. Honor Router 3 обеспечивает скорость до 3000 Мбит/с с использованием одной полосы 2,4 ГГц и одной полосы 5 ГГц. Honor Router 3 поддерживает также многопользовательскую технологию OFDMA для прямого подключения к разнообразным устройствам, что гарантирует повышенную стабильность и улучшенную передачу данных с низкими задержками. Стоимость Honor Router 3 составит 219 юаней, роутер появится в продаже на международных рынках в июле.

Помимо ноутбуков и планшетов на презентации была представлена серия умных экранов Honor Vision X1, получивших функцию декодирования и дисплей 8K, технологии Motion Estimate и Motion Compensation, а также 4 динамика по 10 Вт. Экраны Honor Vision X1 выполняют функции Смарт-ТВ, обеспечивая яркое, чёткое и реалистичное изображения с высоким качеством воспроизведения звука. Для повышения комфорта повседневной жизни пользователей экраны получили функцию голосового помощника и возможность управления с других устройств Honor. Серия Honor Vision X1 доступна в вариантах с экранами 65 и 55 дюймов стоимостью 3299 юаней и 2299 юаней соответственно.

Расширяя экосистему подключённых устройств для повседневной жизни, Honor представляет широкую линейку бытовых приборов Honor Choice в сегментах Умный дом, Спорт, Развлечения, Технологии и Путешествия. Представленные продукты демонстрируют стремление бренда к инновациям в самых разнообразных направлениях и воплощают философию дизайна, ориентированную на пользователей. Используя самые передовые технологии, в числе которых HUAWEI HiLink, приборы Honor Choice поддерживают непрерывное подключение к сети, обеспечивая постоянный контроль и удалённое управление.

В рамках системы Honor Choice были представлены эргономичные беспроводные наушники TWS Earbuds X1, обеспечивающие высокое качество звучания. К тому же, наушники способны работать без подзарядки до 24 часов.

Ещё одна новинка Honor Choice —универсальный умный пылесос Smart Vacuum Cleaner, оснащённый мощной системой всасывания и функцией влажной уборки. Чистоту обеспечивает 350-ваттный мотор с частотой вращения 100 000 оборотов в минуту, а батарея высокой ёмкости поддерживает до 65 минут непрерывной работы без подзарядки. Встроенная система УФ стерилизации эффективно уничтожает бактерии на различных поверхностях.

В преддверии летнего сезона система Honor Choice пополнилось вентилятором-увлажнителем воздуха Air Multiplier and Humidifier, который поможет поддерживать прохладную и комфортную атмосферу дома или в офисе. Настольная лампа, электрическая зубная щётка и умный электрочайник дополняют линейку бытовых приборов, делающих повседневную жизнь пользователей не только комфортной, но и здоровой. Некоторые продукты системы Honor Choice появятся в продаже на международных рынках уже в июне.

«Опираясь на разностороннюю экспертизу в области технологий, Honor стремится предлагать пользователям по всему миру продукты, способные упростить решение повседневных задач, сделать жизнь более комфортной и помочь им в поддержании здоровья и хорошего самочувствия, а также обеспечить условия для продуктивной удалённой работы в этот трудный период, — сказал президент Honor Джордж Чжао. — Важнейшим компонентом стратегии построения универсальной экосистемы подключённых устройств выступает интернет-магазин HIHonor.com, предлагающий полный ассортимент наших продуктов на все случаи жизни, первоклассные логистические услуги, послепродажное обслуживание и прочие возможности».

На сегодняшний день Honor запустил уже 14 платформ электронной коммерции, которые привлекли более 1,54 миллиона зарегистрированных пользователей.