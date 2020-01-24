Huawei представила серию ультралегких ноутбуков Matebook D 14 и D 15. Цены. Фото

Huawei Consumer Business Group объявила о запуске новой серии ультралегких ноутбуков Huawei Matebook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма. В новых устройствах реализована функция расширенной кроссплатформенной совместимости для одновременной работы на нескольких девайсах. Помимо этого, ноутбуки получили обновленный дизайн, безрамочные экраны Fullview, высокую производительность и прочные корпуса.

В ноябре 2018 г. Huawei представила технологию Huawei Onehop, позволяющую пользователям мгновенно передавать файлы между смартфонами и ПК, включая фотографии и видео. Это решение коренным образом изменило подход к передаче файлов между устройствами на Windows и Android, полностью исключив проблемы и сложности кроссплатформенного подключения.

В серии ноутбуков Huawei Matebook D пользователям представлена функция совместного использования экрана Multiscreen Collaboration, как обновленная версия технологии Huawei Onehop. Новая функция обеспечивает еще более простое подключение смартфона к ноутбуку с помощью интерфейса NFC: достаточно лишь коснуться смартфоном NFC-метки на ноутбуке. После подключения пользователю становится доступна прямая передача файлов по Wi-Fi и Bluetooth, а также управление смартфоном с помощью тачпада и мыши ноутбука.

Функцию оценят пользователи, которые часто работают на двух устройствах одновременно и нуждаются в простом и удобном механизме для переноса фотографий, видео, документов и музыкальных треков со смартфона на ноутбук и обратно. Возможность отображать дисплей и просматривать файлы со смартфона на большом экране, перетаскивать файлы между устройствами с помощью мыши и запускать некоторые мобильные приложения прямо с ноутбука значительно расширяет полезную функциональность обоих устройств.

Режим Multiscreen Collaboration поддерживают смартфоны под управлением EMUI 10.

Как и другие модели Matebook, новые ноутбуки Huawei Matebook D 14 и D 15 оснащены экранами Fullview. Они имеют толщину 4,8 мм и 5,3 мм и с трех сторон обрамлены ультратонкими рамками, благодаря которым экраны занимают 84% и 87% поверхности соответственно. Небольшие усовершенствования, такие как более тонкие рамки экрана и камера в клавиатуре, позволили дополнительно уменьшить размеры устройства. При габаритах 357,8×229,9×16,9 мм модель Huawei Matebook D 15 с экраном 15,6 дюйма стала одним из самых компактных ноутбуков в своей ценовой категории.

Новые ноутбуки оснащаются IPS-экранами с разрешением Full HD (1920×1080) с соотношением сторон 16:9 и обеспечивают обзор под углами до 178° без заметного искажения цветов, что делает их подходящими устройствами для просмотра качественных изображений и видео в формате Blu-ray. Дисплеи новых Huawei Matebook D прошли сертификацию компании TÜV Rheinland, подтвердившую эффективное снижение синей составляющей спектра подсветки, что способствует меньшему утомлению глаз пользователей во время длительной работы с монитором.

Ноутбук Huawei Matebook D 14

Молодые и активные пользователи часто используют ПК не только как рабочий инструмент, но и как универсальную платформу для интерактивных развлечений. Новые ноутбуки Huawei Matebook D 14 и Huawei Matebook D 15 построены на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 5 3500U, изготовленных по технологическому процессу 12 нм, и обеспечивающих высокую производительность при отличных показателях стабильности и надежности. Встроенный графический процессор AMD Radeon Vega 8 гарантирует высокую мощность при обработке видео. Для повышения эффективности охлаждения ноутбуки Matebook D 14 и Matebook D 15 получили систему охлаждения Huawei Shark Fin Fan 2.0 с S-образными лопастями, которые динамически оптимизируют воздушный поток, что позволяет поддерживать стабильно низкую температуру процессора даже при выполнении ресурсоемких задач.

Несмотря на малую толщину, новые ноутбуки отличаются высокой автономностью. Версия Matebook с экраном 14 дюймов получила батарею с номинальной емкостью 56 Вт×ч, которая обеспечивает до 9,5 часов работы без подзарядки в режиме демонстрации локального видео в формате 1080p. Входящее в комплект портативное зарядное устройство с мощностью 65 Вт и разъемом USB-C позволяет заряжать любые устройства, оснащенные таким разъемом, включая смартфоны и планшеты. Встроенная защита от перегрева предохраняет зарядное устройство, автоматически отключая зарядку при превышении безопасных значений температуры.

Ноутбук Huawei Matebook D 15

Модели оснащаются двухканальной оперативной памятью DDR4 объемом до 8 ГБ, что позволяет с легкостью обрабатывать ресурсоемкие задачи и работать в многозадачных режимах. В качестве накопителя в ноутбуках используются твердотельные диски (SSD) с PCIe интерфейсом. Для расширения встроенного хранилища Huawei Matebook D 15 покупатель может заказать оснащение ноутбука дополнительным жестким диском.

Сдвоенная антенна для подключения к беспроводным сетям WLAN обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных при самых разнообразных внешних условиях. При этом богатый набор интерфейсов позволяет без проблем подключаться к беспроводным сетям и периферийным устройствам и одновременно заряжать батарею ноутбука.

Ноутбуки Matebook D 14 и Huawei Matebook D 15 поступают в продажу на российском рынке 14 февраля по рекомендованным розничным ценам 47990 руб. (8 ГБ + 512 ГБ) и 44990 руб. (8 ГБ + 256 ГБ) соответственно. Предзаказ стартует 7 февраля 2020 г.