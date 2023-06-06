В России начались продажи Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 — ноутбуков с Intel Core 12 поколения

Обновленные Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 поступили в продажу в России в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», Ozon, «Ситилинк» и др.

Honor MagicBook X 14 2023 толщиной 16,5 мм и весом всего 1,4 кг можно использовать дома, на рабочем месте, вне офиса и брать с собой в путешествия. Корпус из авиационного алюминиевого сплава с немарким покрытием.

Благодаря ультратонким рамкам 4,5 мм экран Honor FullView 14 дюймов получил увеличенную полезную площадь 88%. Антибликовый IPS-экран имеет яркость до 300 нит.

Honor MagicBook X 16 2023 толщиной 17,9 мм и всего 1,75 кг удобен для использования в мобильном формате, и в то же время обеспечивает возможность более продуктивной работы и творчества благодаря большой диагонали. Тонкие рамки экрана Honor FullView 16 дюймов обеспечивают увеличенную полезную площадь 89%, яркость увеличена до 300 нит.

Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16

Разрешение экрана 1920x1200, цветовой охват 100% палитры sRGB и точная заводская калибровка обеспечивают оптимальное качество и детализацию изображения с реалистичной цветопередачей и правильным балансом белого. Благодаря соотношению сторон 16:10 пользователи Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 видят на экране больше контента, чем при использовании ноутбуков с пропорциями 16:9.

Безопасность для зрения, а также комфорт использования в течение длительного времени и при любой освещенности обеспечивают аппаратные технологии подавления мерцания и снижения синего света с подтвержденной сертификатом TÜV Rheinland эффективностью.

Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 построены на базе процессора Intel Core i5-12450H 12 поколения, изготовленного по техпроцессу Intel 7. Четыре производительных ядра способны разгоняться до частоты 4,4 ГГц, еще четыре экономичных ядра обеспечивают длительное время работы без подзарядки при выполнении нетребовательных задач.

Пользователям доступен выбор мощности ноутбука сочетанием клавиш «Fn+P», когда происходит переключение между «Умным» и «Производительным» режимами. В первом случае процессоры ноутбуков работают с TPD 35 Вт, а для самых ресурсоемких задач, «Производительный» режим обеспечивает TPD 40 или 45 Вт в зависимости от модели.

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Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 оснащены SSD-накопителями емкостью 512 ГБ. При необходимости получить еще больше места для хранения данных можно воспользоваться вторым слотом для самостоятельной установки дополнительного SSD до 1 ТБ.

Батарея 65 Втч обеспечивает Honor MagicBook X 14 до 12 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 11,5 часов для Honor MagicBook X 16. Быстрая зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии для продолжения работы.

Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 поддерживают технологию Honor Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами Honor, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трех окон мобильных приложений и полноценно управлять ими для более эффективной и продуктивной работы с устройствами экосистемы Honor.

Покупателям новых Honor MagicBook X также доступна новая утилита Honor Device Clone, которая позволяет быстро переносить файлы со старых ноутбуков любых производителей.

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Ноутбуки модельного ряда 2023 г. уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», «МТС», «Мегафон», Ozon, «Ситилинк» и др. Стоимость Honor MagicBook X 14 составляет 66 990 руб. (8+512 ГБ) и 73 990 руб. (16+512 ГБ). Honor MagicBook X 16 можно приобрести за 68 990 руб. (8+512 ГБ) и 75 990 руб. (16+512 ГБ). В период с 6 июня по 3 июля 2023 г. действует специальное предложение: скидка 7000 руб. для моделей 8+512 ГБ и 8000 руб. для конфигураций 16+512 ГБ.